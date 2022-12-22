МИД Латвии призвал своих граждан не ездить в Беларусь 1 22.12.2022, 22:02

2,276

Число задержанных по уголовным статьям резко возросло.

В этом году в Беларуси по подозрению в совершении различных уголовных преступлений задержаны 12 жителей Латвии. Об этом, как пишет Delfi, сообщила пресс-секретарь МИД страны Диана Эглите.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что количество задержанных латвийцев резко возросло после введения Беларусью безвизового режима 15 апреля 2022 года.

Пресс-секретарь МИД рассказала, что в белорусской тюрьме нашлась одна из двух женщин, которых в марте в розыск объявила криминальная полиция Рижского регионального управления, после того как гражданки Латвии не вернулись после поездки в Беларусь. Подробности инцидента представитель МИД Латвии не сообщила.

Ведомство настоятельно призвало граждан не ездить в Беларусь, поскольку из-за проблем с соблюдением законности возможности оказания консульской помощи задержанным в нашей стране ограничены.

МИД также подчеркивает, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО предупреждали о вербовочной деятельности белорусских спецслужб, которая может быть направлены и против жителей Латвии.

Латвийцы могут быть подвергнуты провокациям со стороны белорусских спецслужб и ложно обвинены в нарушении законов Белоруссии и, как следствие, арестованы, пояснила пресс-секретарь МИД.

Напомним, накануне Лукашенко поддержал предложение правительства и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».