Сенат США поддержал передачу арестованных российских активов Украине 1 22.12.2022, 22:17

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Плохой день для российских олигархов.

Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил в Twitter член Палаты представителей Том Малиновский.

По словам конгрессмена, законопроект приняли как поправку к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Ожидается, что Палата представителей проголосует за него позже в четверг, 22 декабря.

«Эта поправка позволит Министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины», — объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет CNN.

По словам сенатора, поправка станет «облегчением для американских налогоплательщиков» и «плохим днем для олигархов».

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

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