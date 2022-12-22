В Украине уничтожен 30-летний спецназовец «Ахмата» 22.12.2022, 22:25

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Рамиз Мамедов

Рамиз Мамедов был пулеметчиком.

В Ростовской области похоронили 30-летнего спецназовца «Ахмата» из Волгограда. Информацию о ликвидации Рамиза Мамедова официально подтвердили в администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области.

По словам брата Рамиза Мамедова — Фейзула — последние годы оккупант работал сам на себя — либо таксовал, либо продавал автомобили. Как журналистам рассказал отец погибшего, сначала он поехал на войну в Украину добровольцем, но позже заключил контракт.

— Он был в спецназе «Ахмат» пулеметчиком, — сообщил журналистам отец оккупанта Равшан Мамедов. — У него 4 года назад военный билет и паспорт украли. Паспорт он восстановил, тогда жил в Тамбове. А военный билет ему был не нужен. Он сам на себя работал. А потом он поехал в Волгоград и восстановил военный билет, чтобы отправиться на спецоперацию. 1 ноября он получил военный билет, а 3 ноября был уже в Чечне. Сначала поехал добровольцем, но там позже заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Срочную службу он не проходил, по здоровью не прошел.

Пройдя обучение в спецназе «Ахмат», в день отправки на войну Рамиз Мамедов стал героем ролика, опубликованного в telegram-канале Рамзана Кадырова.

— Я турок-месхетинец из Волгограда, — говорит Рамиз на видео. — Когда я узнал, что мой сосед 2000 года рождения, которого я носил на руках еще мальчиком, до сих пор числится без вести пропавшим, я понял, что не должен сидеть дома, а должен ехать туда и отдать долг нашей стране.

Накануне родные получили весть — выполняя боевой приказ Рамиз Мамедов был уничтожен. 30-летнего волгоградца похоронили в хуторе Жуков Семикаракорского района Ростовской области 10 декабря, где сейчас живут его мать и отец.

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