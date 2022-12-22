G7 заявил о готовности выделить Украине $32 млрд в 2023 году 22.12.2022, 23:11

«Большая семерка» готова выделить больше, если это будет необходимо.

Чтобы подчеркнуть твердую поддержку Украины, G7 заявил о выделении 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7.

«Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины», - отмечается в документе.

32 млрд долларов бюджетной и экономической поддержки будут включать:

18 млрд евро от Европейского союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;

пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена и который может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;

500 млн долларов в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;

115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии;

Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.

«Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенности и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, по бюджетной и экономической поддержке в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничества в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления», - добавляется в совместном заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».