Отец семерых детей Максим Лацунцевич вышел на свободу 1 22.12.2022, 23:20

Максим Лацунцевич

Он полностью отбыл срок.

Сегодня на свободу вышел политзаключенный Максим Лацунцевич, которому 25 ноября в Минском городском суде присудили 1 год и 10 месяцев колонии по «делу Зельцера», сообщает «Вясна».

Отца семи детей признали виновным по ст. 130 УК (Разжигание социальной вражды и розни), а также по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти). Также он должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин (3200 белорусских рублей).

Максим был задержан 29 сентября 2021 года в рамках «дела Зельцера». Таким образом, после пересчета наказания с учетом тех дней, что он уже провел в заключении, ему оставалось быть за решеткой чуть меньше месяца. Сегодня его освободили.

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