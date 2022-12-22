Сенат США принял законопроект о госфинансировании на $1,7 трлн 22.12.2022, 23:23

Он включает 45 млрд помощи Украине и союзникам.

Сенат США в четверг, 22 декабря, поддержал крупный законопроект о государственном финансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов (68 за, 29 против). Он в том числе предусматривает почти 45 млрд помощи Украине, сообщает CNN.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей. После этого его передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект предусматривает 772,5 млрд долларов на национальные программы, не связанные с обороной, и 858 млрд долларов на финансирование обороны. Он включает около 45 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и союзникам по НАТО, а также около 40 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия.

По словам демократов, внутренние расходы в законопроекте увеличены на 68 млрд долларов по сравнению с предыдущим финансовым годом. Эти деньги распределят между разными агентствами и программами в сферах здравоохранения, образования и труда, пишет The Washington Post.

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