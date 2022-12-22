«Поставьте эту елку в ведро с песком — и она простоит у вас до мая!» 1 22.12.2022, 23:30

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Репортаж с елочных базаров.

Вообще-то Новый год уже на следующей неделе. Если у мандаринов не получается создать для вас настроение праздника, дайте шанс елке. Журналисты «Онлайнера» прошлись по елочным базарам Минска, чтобы пообщаться с продавцами и узнать, как идет торговля.

«Да, у нас берут елки и по 250 рублей. Кто? Люди, которые живут в собственных больших домах»

Елочный базар рядом с Prostore в Малиновке работает еще с прошлой субботы. Тут и срубленные елки, и в кадках. Стоят от 30 до 300 рублей — так написано на ценнике. Есть ели «Премиум» и VIP — очень пушистые, такие найдешь далеко не на каждом базаре. Цена соответствует. Заграничные? Нет, хотя и похожи на елки из фильма «Один дома». Эти выращены в белорусском лесопитомнике «Сазоновка» под Гродно.

Премиальные елки, в отличие от обычных, максимально симметричные, у них хвоя высокой плотности — другими словами, они отличаются заметной пушистостью.

— Неужели у вас берут елки по 300 рублей?

— Еще как. Их покупают люди, у которых собственные дома. Обычно те, у кого свой большой дом, покупают елки пораньше. Потому что у них можно создать условия прохлады. А те, кто в квартирах, берут елки невысокие и ближе к Новому году. Мы здесь стоим с прошлой субботы — это, получается, с 17 декабря. И у нас поначалу как раз люди покупали большие елки. У нас и в кадках есть, невысокие. Есть подарочные сертификаты. В том году по ним у нас уже брали елки, в этом пока нет, — рассказывает девушка-продавец Карина. И добавляет, что торговля идет бойко.

— Я знаю, что некоторые люди идут за елкой 31 декабря в 6—7 вечера, чтобы забрать ее практически бесплатно.

— Мы бесплатно отдавать не будем и даже скидку 31 декабря делать не будем. Все, что не распродастся, отдадим в церкви. В том году мы распродали практически все, осталась только мелочовка.

«Работаю лишь пару часов. Пока люди больше спрашивают, чем покупают»

В районе Малиновки работает Роман. Говорит, что елки продает впервые. Какие они здесь? «Какие-то породистые». Все срубленные, в кадках нет. Цены зависят не только от высоты дерева, но и от пушистости лапок.

— Вот эта елка у нас сейчас самая крутая. Два метра, 80 рублей.

— А скидку у вас просить можно?

— Ну, в принципе, можно. У нас есть и подешевле, по 30—35 рублей.

Роман говорит, что за первые пару часов торговли (его точка заработала только сегодня) подходили уже человек десять. Пока в основном люди подходили узнавать цены. Прямо при нас заходит покупатель Николай — мужчина сам знакомится и спрашивает цену той самой крутой елки.

— Сколько она стоит? 80 рублей? М-да... Красивая, конечно. По телевизору сказали, что елки стоят в этом году, как и в прошлом. Показывали, что в Сморгонском районе во-о-от такая высокая елка по 8 рублей. Ну, это Минск, я понимаю, цены другие.

— Мы с женой ставим только живую елку, и она долго стоит, потому что у меня есть секрет: я в воду добавляю снег, она тогда стоит до февраля.

— У вас елка стоит до февраля?

— Да. Только проблема потом — как ее вынести, чтоб не засыпать иголками весь подъезд. Я в последние годы, перед тем как выкинуть елку, трясу ее дома, трясу — чтоб осыпались иголки. Потом отрезаю ножницами ветки. И выкидываю частями.

— Почему же берете не искусственную?

— Она не пахнет! Живая елка — это запах детства. У меня еще две сестры есть. Так в детстве мы бились за то, кто будет спать на диване поближе к елке. А на елке висели шоколадные конфеты на веревочке. Я ложился спать поближе к елке, чтоб есть конфеты. И вот ложусь, тихонечко снимаю конфеты, а там вместо конфет — пустые фантики! Сестры уже все съели (смеется. — Прим. Onlíner).

Если хотите поднять продажи Романа — он торгует в районе проспекта Любимова, через дорогу от супермаркета «Гиппо» (где раньше был магазин «Брест»). Парень будет работать каждый день до 31 декабря включительно с 7 утра до 9 вечера.

«Пока продажи ни о чем»

На другой точке в районе Юго-Запада продавец настойчиво просил не фотографировать, не указывать его имя. Настроения нет — продажи идут так себе, хотя мужчина торгует только второй день (возможно, дело в том, что в этом районе очень много елочных базаров).

— Пока продажи ни о чем. Скоро католическое Рождество, это ж в эту субботу? Значит, в пятницу-субботу елки уже должны продаваться.

Рассказывает, что начинает продавать с 9 утра и дальше смотрит, есть ли покупатели. Если продаж особо нет — можно сворачиваться пораньше. Цены такие же, как и в том году, в среднем по 30—40 рублей.

Продавец говорит, что его елки долго не осыпаются.

— Вы поставьте елку в ведро с песком — она простоит у вас до мая.

— Это шутка?

— Не шутка. Я в прошлом году покупал себе голубую ель — выкинул ее в мае.

— А если не распродадите все, то вечером 31-го будете отдавать бесплатно?

— Точно нет. Отвезем в зоопарк. К 31-му цены снизим рублей на 5—10, но отдавать бесплатно точно не будем.

Знакомимся с покупательницей. Людмила Юрьевна, как и в предыдущие годы, пришла за елкой высотой в метр шестьдесят. Искусственные варианты она не признает.

— Я беру живую елку, потому что моя бабушка ставила живую, мои родители ставили живую, это правильное отношение к празднику. В детстве мы очень ждали Рождества, и запах ели напоминает мне о том времени. Брать живое дерево — это правильное отношение к празднику.

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