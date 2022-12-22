Глава минобороны Великобритании: ВСУ деоккупировали 54% захваченной с февраля территории 22.12.2022, 23:39

Бен Уоллес

Под контролем России остается 18% территории Украины.

Неспособность президента РФ Владимира Путина мобилизовать новобранцев и военную технику оборачивается поражением на поле боя для России в войне против Украины.

Об этом 20 декабря в обращении к парламенту Великобритании заявил глава минобороны Бен Уоллес. Текст его речи опубликован на сайте правительства.

По словам Уоллеса, на пике наступления в марте Россия оккупировала около 27% украинской территории.

«С тех пор Украина освободила около 54% территории, захваченной с февраля. Сейчас Россия контролирует около 18% международно признанных территорий Украины», – отметил британский министр.

Как указал Уоллес, с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

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