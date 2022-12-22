Страны G7 призвали режим Лукашенко прекратить способствовать войне в Украине 22.12.2022, 23:54

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G7 возложит на режим «огромные дополнительные расходы» в случае дальнейшего участия в войне.

Страны «Большой семерки» вновь призвали власти Беларуси прекратить поддерживать войну России против Украины. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам виртуальной встречи, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Германии.

«Члены «Большой семерки» продолжают призывать белорусские власти прекратить способствовать агрессии России, разрешая российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным. Любое дальнейшее активное участие в этой войне противоречило бы воле и чаяниям белорусского народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, если белорусские власти еще больше вовлекут страну в войну в Украине, G7 возложит на режим Лукашенко «огромные дополнительные расходы».

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