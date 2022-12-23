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США ввели санкции против 10 российских структур, связанных с оборонкой

  • 23.12.2022, 3:19
США ввели санкции против 10 российских структур, связанных с оборонкой

Под санкции попали структуры, препятствующие работе украинских портов.

США в четверг ввели санкции против 10 российских военно-морских структур, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент США.

Санкции были введены после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом Джо Байденом.

«В связи с военно-морскими операциями России, (причиняющими ущерб) украинским портам, включая тем, которые поставляют столь необходимые миру продовольствие и зерно, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских военно-морских структур», – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

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