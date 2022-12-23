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Российский депутат подал на Путина заявление в прокуратуру за «дискредитацию армии РФ»

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  • 23.12.2022, 8:06
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Российский депутат подал на Путина заявление в прокуратуру за «дискредитацию армии РФ»

За аналогичные заявления осудили уже несколько тысяч россиян.

Муниципальный депутат петербургского МО «Смольнинское» Никита Юферев обратился к генпрокурору Краснову и главе МВД Колокольцеву с просьбой проверить выступление Путина на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

Юферов считает, что за слова Путина можно «привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии».

«За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек», - заявил депутат Юферов.

Отметим, что Путин на пресс-конференции заявил:

«Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться».

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