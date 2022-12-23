Ключевой момент встречи Байдена и Зеленского 1 Андрей Пионтковский, «Новое время»

23.12.2022, 8:09

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Андрей Пионтковский

Стало понятно, чего ждать дальше.

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского не только для встречи, но и для выступления в Конгрессе. Ему нужно было это выступление в Конгрессе Зеленского в преддверии нового состава, где есть большинство республиканцев и усилились нападки трампистского крыла республиканской партии на политику Байдена в отношении помощи Украине.

В этом плане, конечно, выступление Зеленского произвело большое впечатление. Ну мы видели, как его прерывали овации стоя бесчисленное число раз, и это помогло Байдену укрепить свою позицию от атак консервативных республиканцев.

Байден использовал эту возможность, чтобы в торжественной атмосфере передать наконец Украине первые установки ЗРК Patriot, которые она давно запрашивала. Это, конечно, очень положительный результат.

Но самым ключевым, мне кажется, во время пресс-конференции Байдена и Зеленского был момент — вопрос украинской журналистки — а почему-бы Америке не предоставить ракеты дальнего действия ATACMS, которые могли бы остановить программу уничтожения украинской инфраструктуры. Ведь если бы Украина обладала такими ракетами, то русские знали бы, что за каждый удар, условно, по Харькову или Днепру они получат удар по Курску и Воронежу, а за удар по Киеву — удар по Москве.

Вот этот момент был самым ключевым. Ответ Байдена был достаточно уклончивым. Он объяснял это тем, что он не может согласиться на максимальную программу предоставления Украине оружия, потому, что это, по его словам, нарушит как бы единство Запада, единство НАТО и ЕС. То есть, Байден дал понять, что не все из союзников США по НАТО были бы согласны с таким решением.

Ну, это довольно спорный был тезис с его стороны. Тем более, что дальше он объяснил, почему они не согласны. Потому, что они хотят помочь Украине, но не хотят эскалации конфликта и Третьей мировой войны с Россией.

Но что значит, не хотят эскалации конфликта?! Получается, что тем самым Путину разрешается максимальная эскалация конфликта — до уровня геноцида украинского народа, а Запад боится ответить предоставлением Украине ракет, способных достигнуть глубины российской территории. Вот это очень слабый и неубедительный момент в западной позиции.

Мое предложение было бы Зеленскому использовать следующий визит в Великобританию (а я думаю, что такой визит состоится) вот для чего. Давайте вспомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес десять дней назад заявил, что если США не решаются предоставить ракеты ATACMS, то аналогичной дальности ракеты может предоставить Великобритания.

Вот мне кажется, что первый успешный этап визита американский должен быть дополнен британским, где Украина должна поставить вопрос о предоставлении таких ракет Великобританией.

Великобритания сыграла выдающуюся роль в поддержке Украины. В первые месяцы войны именно позиция Бориса Джонсона, когда он, будучи на должности премьер-министра Великобритании, повлияла на то, что внутри администрации Байдена победу одержала точка зрения Ллойда Остина и Энтони Блинкена в более решительной поддержке Украины, чем нам известна такая осторожная, более мягкая по отношению к России помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

В такой критический момент, который сложился сейчас в войне России против Украины Великобритания может еще раз сыграть решающую роль.

Поэтому мой вывод — визит Зеленского не закончен. Он был очень успешным в Вашингтоне, этот успех ему надо продолжить и закрепить в Лондоне.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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