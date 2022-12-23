Рогозина перевозят в Москву, его состояние ухудшилось 29 23.12.2022, 8:15

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Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию.

Раненого экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перевозят в Москву, потому что донбасские врачи не смогли извлечь из его тела осколки снарядов.

Как пишет пропагандистский ресурс РИА «Новости», врачи в Донецке и Ростове-на-Дону «не решились делать операцию» раненому Рогозину из-за ее сложности.

Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

Вместе с тем предатель Олег Царев у себя в соцсетях заявил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось. Снарядом задело и его жену – у нее якобы тяжелая контузия.

«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», - написал Царев.

Сын Рогозина Алексей попытался сразу же опровергнуть информацию: «Все, кто пострадал 21 декабря в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где в эти дни располагалась группа военных советников, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей. Информация о том, что состояние Дмитрия Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано».

Рогозина ранили в Донецке - что известно

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и «глава правительства «ДНР» Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, «проникающее осколочное ранение ягодиц», а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Позже в ГПСУ заявили, что Рогозину во время празднования его дня рождения в Донецке «передали протокол» о нарушении госграницы. Нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность, отмечают пограничники.

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