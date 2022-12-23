В Беларусь прибыла из РФ новая партия зенитно-ракетных комплексов «Тор»4
- 23.12.2022, 8:23
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Факт подтверлили в министерстве обороны.
В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К». Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский.
Сообщается, что партия вооружений получена в рамках существующего «межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России». В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены. Личный состав уже «прошел подготовку».
Леонид Касинский отметил, что ЗРК «Тор-М2К» — это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей — как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.