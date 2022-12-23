ВСУ выбили российские войска с позиций в Бахмуте 23.12.2022, 8:32

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Оккупантов вытеснили за пределы городской застройки.

В районе северо-восточнее Соледара, вдоль дороги Бахмут – Лисичанск продолжаются напряженные бои. Однако источники СМИ российских СМИ сообщают, что со стороны Бахмута «хороших новостей нет» - «вагнеровцев» потеснили на позиции, которые они занимали несколько дней назад, передает stopcor.org.

Об этом также стало известно из заявления Игоря Стрелкова-Гиркина в Телеграм.

«С фронта хороших новостей нет. Из озвученных в СМИ «вагнеровцев» потеснили в Бахмуте на позиции, которые они занимали несколько дней назад. По сути - вытеснили из окрестностей городской застройки обратно в мусорники и в промзону. На Авдеевском и Марьинском направлениях – вялые попытки атак», – сообщает он.

Кроме того, ситуацию в Бахмута комментирует и украинский военкор Константин Машовец.

«В районе северо-восточнее Соледара, вдоль дороги Бахмут — Лисичанск продолжаются напряженные бои. Противник явно пытается таким методом обеспечить более-менее надежный путь поставки и подвоза своим передовым подразделениям, которые закрепились в районе Яковлевки. Ведь село, по сути, расположено на трассе Т1302 Бахмут — Лисичанск, других дорог с твердым покрытием вокруг него нет. Поэтому, в условиях зимнего потепления, подвезти что-нибудь значительное, или даже опрокинуть технику на этот участок другим путем, например через Владимировку, или Триполье, просто невозможно», – сообщает эксперт.

Как добавляет Машовец, «вагнеровцы» и донецко-луганские «мобики» для высокоинтенсивных боев в городской застройке не очень подходят. Особенно когда им приходится атаковать. Делают это они достаточно неуклюже, снова опираясь на массу и непрерывность, почти так же, как и на открытой местностью

Следует заметить, что все представленные подразделения хоть и считаются формально «батальонами», но действительно значительно недоукомплектованы. В результате потерь и многочисленных отказов о/с выполнять боевое задание, эти подразделения по БЧС более точнее соответствуют подразделениям уровня — рот.

Разгром подразделений ЧВК «Вагнера» в Бахмуте официально подтвердил СтратКом ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

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