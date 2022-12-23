ВСУ разгромили 127-ю бригаду ГРУ из Севастополя 23.12.2022, 8:40

3,488

Элитное подразделение на левом берегу Днепра попала под огонь украинской артиллерии.

Артиллерия ВСУ перемолола элитное подразделение российской армии на левом берегу Днепра, которое после тяжелейших потерь выводится вглубь оккупированных территорий.

Наибольшие потери понесла 127-я ОРБр ГРУ из Севастополя (военная часть за номером 67606), входящая в состав 22-го АК, Береговых войск ВМФ России.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет военный эксперт, координатор группы «ИС» Александр Коваленко.

«Как известно, для минимизации потерь РОВ отводит часть подразделений из этой зоны. Но интересно то, что ряд подразделений 127-й ОРБр ЮВО отводятся окончательно и бесповоротно. Думаю, в ближайшее время в открытых источниках будет много фото с похорон представителей именно этой ОРБр», - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что в 20-километровой операционной зоне на левом берегу Днепра ВСУ устроили российским военным настоящий разгром, который сопровождался большим количеством потерь среди россиян.

Более того, россияне не участвовали в боевых операциях, а просто держали позиции, находясь под шквальным огнем украинской армии.

«Вот только на левобережке последние пару месяцев они не выполняли свои специфические, узкоспециализированные задачи, а тупо терпели. Терпели 24 / 7 прилеты от арты ВСУ. Результат? Часть специфического и узкоспециализированного подразделения, на взращивание и воспитание которого уходят годы, была перемолота в применении оного по не назначению», - подчеркнул эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».