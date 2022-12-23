Ломал руку топором: оккупант рассказал, как пытался сбежать с фронта 4 23.12.2022, 8:43

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Разговор перехватила украинская разведка.

Российский оккупант в разговоре с женой признался, что пытался сломать себе руку топором, чтобы избежать участия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на перехват разговора.

На записи оккупант обсуждает с женой варианты возвращения на территорию страны-агрессора через суд.

«Я ломал руку, думал, может меня хоть вывезут. Обухом топора по ней два раза ударил, час не мог ниче делать. А потом утром - все работает», — жалуется он.

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