Ломал руку топором: оккупант рассказал, как пытался сбежать с фронта

Ломал руку топором: оккупант рассказал, как пытался сбежать с фронта4
- 23.12.2022, 8:43
- 1,496
Разговор перехватила украинская разведка.
Российский оккупант в разговоре с женой признался, что пытался сломать себе руку топором, чтобы избежать участия в полномасштабной войне против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на перехват разговора.
На записи оккупант обсуждает с женой варианты возвращения на территорию страны-агрессора через суд.
«Я ломал руку, думал, может меня хоть вывезут. Обухом топора по ней два раза ударил, час не мог ниче делать. А потом утром - все работает», — жалуется он.