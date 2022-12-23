Мнение: Российские войска готовят провокационный удар по Беларуси 1 23.12.2022, 9:08

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Режим Лукашенко все ближе к вступлению в полномасштабную войну против Украины.

Лукашенко намекает на риск своего участия в войне. Концепция внедрения Беларуси в вооруженный конфликт следующая: в соответствии с подписанной в закрытом формате военной доктриной «союзного государства», войска Беларуси и войска РФ должны реагировать на прямое применение военной силы.

Об этом пишут авторы телеграм-канала Сynic:

— Так, в соответствии с имеющейся моделью, путинские войска могут осуществить провокационный удар «под чужим флагом», применив «Точку У» или другое вооружение, с явно идентифицируемым украинским происхождением.

Тогда, в соответствии с «доктриной», Беларусь обязуется объявить войну липовому агрессору, тем самым введя войска на территорию Украины, а также позволив российским войскам вновь пройтись через белорусский «выступ» на северном направлении.

Западные разведки называют имитацию бурной деятельности Лукашенко «отвлечением внимания для рассредоточения украинских войск». К тому же граница РБ заминирована самим Лукашенко, поэтому мы точно узнаем о подготовке к наземной операции значительно раньше ее начала.

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