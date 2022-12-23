«Отсидеться на озере Комо не получится»: Гиркин предупредил Соловьева 10 23.12.2022, 9:34

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Пропагандисты ответят «по полной» после проигрыша России в войне.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин продолжает пророчить России сокрушительное поражение. При этом свои пораженческие прогнозы он делает в контексте с угрозами, намекая на известного путинского пропагандиста Соловьева.

Он подчеркнул, что в итоге всем причастным придется понести наказание, а он лично позаботился, чтобы им не удалось спрятаться за границей.

Видео пламенной речи, в которой он обвиняет генералов в никудышнем командовании и, как следствие, поражениях и итоговом проигрыше, публикует ТГ-канал «Украина 365».

В своем обращении Стрелков также угрожает тем, кто ждет возможности впоследствии отсидеться «на озере Комо».

«Если военные действия благодаря нашим генералам будут идти так же, как шли до этого, то мы будет иметь только шансы на проигрыш. При этом расчет на отсидеться на конфискованной вилле в Италии или в Израиле можно считать маловероятным. Лично я сделал бы все, чтобы не дать возможности туда сбежать. Это можно считать единственным достижением ваших выступлений, мои поздравления», - подчеркнул Гиркин.

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