«Тебя манит шаурма? Держись, братец, стойко!» 6 23.12.2022, 9:43

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Белорусы рассказали об оригинальных способах экономии.

Журналисты onliner.by получили от читателей много необычных советов по экономии денег. Издание опубликовало самые оригинальные из них.

Метод накоплений по схеме «Таблетница»

Меня зовут Дмитрий, вместе с женой мы обычная молодая семья, почти ничем не выделяющаяся среди остальных. Живем стандартной жизнью: дом, работа, мечты о собственном жилье. Так бы жили — не тужили и потихоньку откладывали деньги на заветные квадратные метры. Но в один прекрасный день в нашей небольшой, но дружной семье заболел очень близкий человек. Денег стало катастрофически не хватать. Если раньше с наших зарплат можно было что-либо откладывать, то с нынешних пор жить прежней жизнью стало невозможно.

Львиная часть доходов стала уходить на лекарства. Таблеток было так много, что для удобства пришлось даже купить контейнер для лекарств, или, выражаясь по-простому, таблетницу. Таблетница в своей структуре имеет 7 секций, в каждой секции по 4 отдела, итого 28 ячеек. Каждая секция соответствует дню недели, а каждый отдел означает часть суток — утро, день, вечер, ночь. И вот тогда-то мне и пришла в голову идея, как можно стараться экономить и откладывать несмотря ни на что. Родился метод накоплений по схеме «Таблетница». Я приобрел еще одну аналогичную таблетницу, но не для комплектации таблеток, а для складирования монет.

Суть схемы заключается в следующем: лекарства принимаются по определенной схеме — одни утром, другие днем, третьи вечером и ночью. Так почему бы каждый день не откладывать при каждом малейшем поводе в каждую ячейку таблетницы по монетке по той же схеме — 4 раза в сутки? Я поставил перед собой цель вместо таблеток класть в контейнер минимум по 50 копеек — монетка кладется в отсек, соответствующий дню недели. За день в контейнер должно отправиться как минимум 2 рубля.

В конце недели мои монетки переезжают в копилку-свинку, должна собраться сумма не менее 14 рублей. А если откладывать не по 50 копеек, а по 2 рубля в каждую ячейку, то за неделю набегает аж 56 рублей. Но тут уже как получается, главное — соблюдать поставленные перед собой правила.

За год (а в году 52 с хвостиком недели) набегает минимум 728 рублей, если откладывать всего по 50 копеек в каждую ячейку.

Платить за уборку самому себе

Меня зовут Юрий. Раньше у меня была проблема с тем, что я не любил делать уборку в квартире, да и сейчас не люблю — представьте себе холостяка, который живет отдельно, и все поймете. Но я нашел способ себя замотивировать и заодно заработать (сэкономить) на этом деньги.

Теперь за каждое действие по уборке, которое я выполняю, кладу в копилку небольшие суммы денег. Например, помыть полы стоит 10 рублей, постирать одежду 20 рублей, помыть раковину и ванну — 15, а окна — целых 50 рублей (цена хорошая, но необходимость в этом возникает всего пару раз в год). Половину из этих «заработанных» на уборке денег я трачу на дорогостоящие покупки, уже купил гитару и бытовую технику, в планах на 2023 год покупка ноутбука.

Теперь, чтобы пойти с друзьями в кафе, я «зарабатываю» на это деньги. Иногда специально два раза за день мою полы, потому что хочется съесть дополнительный гамбургер или выпить кофе. У меня дома практически всегда идеальная чистота, одежда постирана и выглажена, мой внешний вид изменился в лучшую сторону, это заметили мои друзья и коллеги.

Кроме всего прочего, я научился ценить труд других людей, особенно женщин — теперь понимаю, насколько утомительно и тяжело заниматься бытом. Понял, как непросто было моей маме выполнять всю эту рутинную работу каждый день, когда я был ребенком.

Лайфхак по покупке международных ж/д билетов

Я Алексей и хочу поделиться с вами своим лайфхаком, о котором вы, скорее всего, не знали. Мой способ дает возможность неплохо экономить на международных ж/д билетах или ехать в вагоне типа купе по цене плацкарта.

Обычно люди покупают один ж/д билет на всю поездку. Но мало кто задумывается, что, если на тот же маршрут купить три билета, можно существенно сэкономить. Вот как: первый билет берем от точки А до границы, второй билет — от одной границы до другой, третий билет — от границы до точки Б.

Пример.

Предположим, что вам нужно ехать из Минска в Ростов 19 декабря 2022 года.

Стоимость билетов на весь маршрут:

плацкарт — 202 р. 75 к.;

купе — 309 р. 72 к.

А теперь берем по три билета вместо одного:

плацкарт — 17,47 + 39,57 + 85,70 = 142,74;

купе — 26,00 + 59,37 + 184,04 = 269,41.

В первом случае (плацкарт) экономия 60 рублей, во втором (купе) — 40 рублей. Можете проверить сами.

Как получать деньги из хлама

Современные люди уже привыкли выбрасывать мусор раздельно. Но большинство забыли, что мусор можно еще и сдавать в пунктах вторсырья.

Меня зовут Сергей, и вот мой лайфхак. Все началось с того, что однажды я наводил генеральную уборку на даче, в результате которой образовалась огромная куча макулатуры, порядка 40 килограммов. Погрузил я все это счастье в багажник и повез в город, выбрасывать. В пятистах метрах от дома мне в глаза бросился пункт приема вторсырья. Не поленился, заехал. Больше всего мне понравился не факт, что я буквально из ничего сделал 6 рублей, а сам сервис. Да, в очереди были неопрятные люди, но они очень вежливые, тактичные и сразу же пропустили меня вперед. В итоге процедура сдачи макулатуры подарила мне только положительные эмоции.

После этого я совсем по-другому стал смотреть на дачный хлам. Наводить порядок стало намного увлекательнее.

Старый металлический сарай перестал быть обузой, а превратился в источник дополнительного дохода. Вооружившись болгаркой, я в течение месяца возвращался с дачи, сдавая по 50 килограммов металлолома. Выручено было более 100 рублей.

Старый холодильник вообще с порога у меня забрали. Оказывается, во многих дачных товариществах регулярно приезжают люди, которые с радостью заберут старую крупногабаритную технику, нужно лишь изредка читать объявления на столбах.

В общей сложности за дачный сезон было вывезено мусора на 305 рублей:

макулатура,

металлолом,

пластик,

старая разукомплектованная бытовая техника,

отработка масла.

Сосед по даче хотел закопать у себя на участке чугунную ванну. Она ему мешала, а вывезти он ее был не в состоянии, так как она очень тяжелая. Так я предложил распилить и вывезти по частям. И сосед доволен, и почти 40 рублей получены.

Как-то стал свидетелем того, как уборщица грузила огромный тюк использованных бумажных полотенец в мусорный бак. Оказывается, она не знала, что в 300 метрах от бака есть пункт приема макулатуры. Теперь она тратит лишние 5 минут в день и имеет дополнительные 50 рублей к зарплате. Как можно было догадаться, на работе мы также далеко не все относим в мусорный бак. Бумагу, картон, использованные аккумуляторы ИБП, неисправную технику собираем и отдаем на переработку. Полученные деньги тратим на общие нужды: чай, кофе, сахар, вкусняшки.

Если у вас около дома или работы есть пункт приема вторсырья, поинтересуйтесь, что они принимают. Возможно, в следующий раз вместо мусорного контейнера вы пойдете именно туда. Это поможет немного пополнить свой бюджет и сделать хорошее дело, ведь переработанное сырье не будет гнить на загородной свалке, а будет повторно использовано.

«Тебя манит шаурма? Держись, братец, стойко!» Все самые популярные лайфхаки — в одном рэп-куплете

Меня зовут Николай, но один мой товарищ шутит, что мое второе имя — это Экономия. Возможно, так и есть, ведь за несколько лет я смог накопить на машину из салона, зарабатывая среднестатистическую белорусскую зарплату.

Да и теперь я стараюсь откладывать по несколько тысяч доллар в год и при этом еще и путешествовать. И сейчас я хочу поделиться своими лайфхаками, которые мне в этом помогают. А чтобы было веселее, свои лайфхаки я оформил в виде стишков. И даже сделал маленький клип на эту тему.

Чтобы не допустить ненужные траты,

Откладывайте в заначку сразу с зарплаты.

Чтобы ваши накопления прирастали круто:

По пустякам, ребята, не меняйте валюту!

Потребительский кредит тебе только вредит —

Разденет до нитки, словно с большой дороги бандит.

Чтобы не взяли банки тебя в свои клещи,

Только с накоплений покупай товары и вещи!

YouTube помогает не только весело проводить время, но и экономить.

Хватит переплачивать за ремонты труб,

В этом помогут разобраться ролики с YouTube!

А если с руками и умением туго,

Поможет Onlíner с разделом «Услуги».

Покупка дешевых товаров за рубежом при возможности

Если поехали, ребята, вы за границу,

То не забудьте там серьезно закупиться.

Кофе, чай, порошок и ноутбук

Дешевле ощутимо могут стоить там, друг!

Чтобы корабль экономии не разбился о рифы,

Используй с умом мобильные тарифы:

Забыть о лимитах и серфить беспечно

Поможет life:) и тариф «Бесконечный».

Тебя манит шаурма? Держись, братец, стойко!

В борьбе с голодом твой союзник — ссобойка!

Пиво и чипсы — хватит, довольно!

Теперь ты кремень! Ты выбрал путь вóйна!

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