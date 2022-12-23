С белорусским рублем творится что-то неладное 3 23.12.2022, 9:52

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Два показательных графика.

Лукашисты продолжают повторять, что в Беларуси «экономическая ситуация остается стабильной». Однако на самом деле белорусская экономика стала полностью зависимой от России. Это наглядно видно на графиках: белорусский рубль неизменно следует за российским, пишет телеграм-канал БГМ.

Несмотря на то, что обе валюты искусственно сдерживают, курс доллара в России уже подобрался к 70 рублям, а в Беларуси доллар перешагнул отметку в 2,73 рубля. Нынешний скачок — это реакция на введенные санкции. Реальные последствия от санкций будут становиться все ощутимее. Особенно, если режим не умерит свои аппетиты по расходам на войну и личному обогащению.

Напомним, что продажа долларов в России сильно ограничена. Для того, чтобы россияне не бежали в Беларусь за долларами, в банках установили очень большую разницу купли/продажи российских рублей. За счет этого привязка нацвалюты РБ к колебаниям российского рубля еще крепче.

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