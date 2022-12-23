Лукашисты будут судить бывшего голкипера сборной Беларуси Хомутовского 2 23.12.2022, 10:00

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Футболист был задержан по возвращении на родину для лечения.

В суде Ленинского района Минска 28 декабря начнут рассматривать уголовное дело против Василия Хомутовского.

Процесс будет вести судья Татьяна Шотик. Его обвиняют в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» по ст. 342 УК, сообщают правозащитники «Весны».

Напомним, бывший футболист сборной Беларуси и тренер Хомутовский был задержан 30 сентября.

Сначала он получил 13 суток административного ареста за пересылку материалов из телеграм-канала, а потом, как утверждается, был перезадержан по уголовному делу.

После выборов Василий осудил насилие и уехал из страны. В последнее время работал в Украине вместе с Олегом Дулубом. Задержали Василия после возвращения в страну, куда он приехал на лечение.

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