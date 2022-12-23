Путин принес горький подарок россиянам под елочку Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.12.2022, 10:04

10,662

фото: getty images

В Кремле долго терпели.

Успокоительная терапевтическая работа с расслоившимся народом дается Кремлю все хуже и хуже. Наращивание медиа-активности тела номер один дает обратные эффекты. Отчасти это связано с избитостью форматов медиа-активности, риторикой перманентных пожеванных отмазок, кислой и несвежей физиономией вождя. Скучность и банальность допустима в сытые времена, а сейчас нужен экшн.

Хотя бы уровня Рогозина, которому что ли оторвало фрагмент ягодицы на пиршестве в известном донецком ресторане. Он хоть и маргинал, но в СВО-тренде.

Вообще, признаком новой российской маскулинности все чаще выступает какое-либо «героическое» ранение, желательно с членовредительством. Нужно пожертвовать родине хоть кусочек пятки, чтобы иметь право говорить о политических амбициях в РФ.

Целому Путину аж как-то не прилично так плотно фигурировать в телевизоре с бравурными речевками. Если такой патриот и охранитель, то поезжай на временно оккупированные территории, посиди в окопах, проживи несколько обстрелов, потрясись в танке. Ведь помнится, ранее и на истребителе летал, и в пучину морскую на батискафе погружался. А сейчас просто паркетный чистоплюй, трясущийся на восьмом десятке за свое здоровье.

Представить Путина бойцом-героем, который шкандыбает на протезах вместо ног, совершенно нереально. Просто ходячий антипример для Z-патриота.

Если абстрагироваться от официозной социологии, в массах чувствуется укоренившееся недоверие, мертвящая истома и душащий страх.

Еще 10 месяцев назад ничего подобного в российском обществе в таких масштабах и в помине не было. Пока засидевшемуся «деду-победу» не захотелось «повторить». Теперь же поломанному гению геополитики поплохело от очень большой динамики событий и сложновато зафиксировать конкретные планы на будущее. Вместо обязательного отчетного послания Федеральному Собранию одни суррогатные и ни к чему не обязывающие тематические сходняки и пресс-подходы. Протухший нацлидер с его бесконечным потоком лицемерия не заходит. Но и заткнуть его не могут. Поборник обскурантизма и невежества снова и снова бомбит народные мозги своими побасенками на тему причин гибельной войны против Украины.

Оказывается, в Кремле был многолетний силовой запор. Там «терпели, терпели, терпели», и на конец все, что накопилось в «русском миру», вылезло наружу.

А совсем недавно Путин озвучивал другую версию про слабость, которая не давала начать большую войну. Ну в общем, у больного человека Кремля еще и расстройство памяти. Горький подарок россиянам под елочку — личное путинское признание факта войны. «СВО» все, теперь уже полноценная война.

Символично совпало с цифрой в 100 000 погибших оккупантов. Действительно, идеальных ситуаций никогда не бывает... Тем более, если «отступать было некуда».

Совсем не ждал Путин и Ко перетекания боевых действий в приграничные с Украиной субъекты федерации. И здесь нужно обозначить крайне важные моменты.

Во-первых, кейс с квазиреспубликами и псевдореферендумами и расширением РФ на запад уничтожил ее существующие границы. После того, как оккупантов выбили из Херсона, уже нет никакой уверенности в том, действительно ли Белгород, Ростов, Брянск или Смоленск являются российскими городами, или там существуют некие альтернативные локальные идентичности. Тем более, если бывшей границы уже нет, и есть опции подвижности размеров РФ в сторону не только расширения, но и уменьшения. Особенно в свете признания Юга России зоной «спецоперации».

Во-вторых, еще более важный момент. Подчиненные Суровикина обстреливают и терроризируют Херсон, где они обещали «Россию навсегда», и повторяют тактику выжженной земли, как в Мариуполе. Путин назвал эти убийства и геноцид «защитой людей в Украине». Где гарантия того, что от мариуполизации застрахованы российские города зоны «СВО» и глубже, учитывая кремлевский стиль «защиты»? Тем более наверху всегда будет беспроигрышный ответ: «мера вынужденная и необходимая».

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».