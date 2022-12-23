Гомель наводнили переодетые российские солдаты 6 23.12.2022, 10:13

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фото: флагшток

Подготовка к вторжению в Украину идет полным ходом.

Прилет Путина в Беларусь 19 декабря актуализировал среди граждан вопрос о возможном полномасштабном участии режима Лукашенко в войне против Украины. Чтобы понять, насколько это возможно сегодня, «Флагшток» собрал информацию о военной активности в Гомельской области в декабре 2022 года.

Запись в тероборону

Работникам крупных госпредприятий Гомельской области от руководства стали поступать предложения вступить в формируемые отряды территориальной обороны — пока только на бумаге. Об этом Флагштоку сообщили работники двух организаций (из соображений безопасности мы не можем назвать их названия). Набор носит «добровольный» характер.

Работники предприятий отнеслись к данной инициативе по-разному:

«Есть добровольцы двух типов: патриоты «За Родину» и товарищи, которые беспокоятся за свои рабочие места — так они думают, что это проверка на лояльность. В двух случаях этим работникам "под 50" и старше. Молодежь тему в основном игнорирует», — рассказывает источник.

Военная активность в Гомельской области

О готовящейся агрессии против Украины с территории Гомельщины в первую очередь будет свидетельствовать массовое передвижение военной техники — примерно в таком же объеме, как в январе-феврале 2022 года.

Жители Гомеля и Гомельского района, которых опросил «Флагшток», не замечают активизации масштабных военных передвижений:

«Пока все это не похоже на то, что отсюда кто-то пойдет опять наступать. Тогда перед войной тут и танки были, и артиллерия, вертолеты летали, потом самолеты пошли. Сейчас все тихо. Если за город не выезжать, то ничего и не заметишь странного».

«Я вообще вижу только много легковых автомобилей с российскими номерами, но они во время войны появляются «волнами»: приезжают-уезжают».

В то же время один из опрошенных гомельчан заметил увеличение присутствия российских военных в самом Гомеле:

«В Гомеле достаточно заметно — больше стало присутствие военных «не местных». Экипировка и речь другая. Расформированы (проживают) по всему Гомелю. Общественным транспортом не пользуются. Продукты питания приобретать стараются в одежде «по гражданке». Ситуация чем-то напоминает «крымский захват».

Опрошенный житель Мозыря также отметил увеличение числа солдат в городе:

«В военке и в гражданке солдат стало больше по сравнению с обстановкой еще месяц-два назад. Но все равно это не то количество, что было в феврале–мае. Ходят по торговым центрам и кафе».

«Флагшток» постарался разобраться, зачем РФ оставила в Беларуси своих военных на приграничных у Украиной территориях

По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн» 16 декабря в Добрушском районе фиксировалась колонна медицинских ПАЗиков ВС РФ. Однако источник Флагштока в управлении здравоохранения Гомельской области сообщил, что подготовки медицинской инфраструктуры области в учреждениях здравоохранения области к возможному приему убитых и раненных военных сейчас не происходит.

Гомельский аэропорт, который во время наступления с белорусской территории в феврале-апреле 2022 года стал транспортным хабом российских войск, сохраняет минимальную активность. По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», гомельский аэропорт на протяжении месяца принял только один рейс — военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

Были зафиксированы единичные перемещения военной техники по железной дороге. Сообщество железнодорожников Беларуси сообщало о передвижении 20 декабря военного эшелона на станцию Калинковичи, а затем — на станцию Житковичи. Нельзя исключать, что данное перемещение происходит для оказания информационного давления на Украину — состав с российской военной техникой, пришедший в тот же день на станцию Лунинец Брестской области, спустя сутки без разгрузки отправился обратно под Барановичи.

Военные базы РФ на территории области

Аэродромы около деревни Зябровка в Гомельском районе и Большой Боков в Мозырском районе, где располагаются российские ракетные войска, продолжает оставаться местом притяжения войск России и ВС РБ. Вокруг аэродрома фиксируются автомобили с российскими тактическими знаками «V», а также автомобили без регистрационных номеров и опознавательных знаков.

Радарная спутниковая съемка показывает, что на летном поле в Зябровке продолжает присутствовать массивная военная техника (ракетные комплексы либо РЛС), заметны и сигналы от меньших по размеру видов вооружений.

На старом аэродроме в Мозырском районе около деревни Большой Боков также сохраняется присутствие российских вооружений.

Усиление границы

Житель Гомельского района сообщил Флагштоку, что недавно был ликвидирован блок-пост на подъезде к украинской границе на Черниговском шоссе (М-10) в районе деревни Студена Гута. Он появился там для проверки документов проезжающих в направлении украинской границы весной 2022 года.

Введение запрета на посещение приграничной полосы в Брагинском, Лоевском и Хойникском районах являются формальным продлением запрета, непрерывно действующего с конца мая 2022 года.

С 1 декабря был отменен запрет Минлесхоза на посещение лесов районов Гомельской области. Посещение лесов было закрыто по требованию Минобороны Беларуси весной 2022 года.

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