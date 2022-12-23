ВСУ ликвидировали внезапно состарившегося оккупанта из Карелии 11 23.12.2022, 10:16

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Русский ихтиолог-любитель выглядел странно для своих 44 лет.

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Александр Наумов из Карелии - он проехал более двух тысяч километров, чтобы погибнуть.

О гибели очередного российского захватчика сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram-канале OSINT Georgia.

44-летний российский сержант Александр Наумов был родом из поселка Элисенваара.

Его странички в соцсетях малоинформативны. Последняя активность в одной из них была 17 декабря, а в другой в графе о статусе захватчик известил, что «из окопа ушел».

Удалось установить также то, что в 1997-2000 годы Наумов служил на 201-й военной базе в Таджикистане, впоследствии работал дома в местном лесничестве, был любителем-«ихтиологом».

«Только в России в 44 мужики «от хорошей жизни» могут выглядеть как 70-летние затасканные старики», – прокомментировал Комахидзе.

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