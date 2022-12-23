«Лукашенко узнает о новом вторжении в Украину из Беларуси из газет» 2 23.12.2022, 10:25

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Диктатор уже давно не принимает серьезных политических решений.

Дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко отметил, что Лукашенко уже давно не принимает политических решений в Беларуси

Такое мнение он высказал в эфире программы «Вердикт с Сергеем Руденко» на телеканале «Еспресо».

«Мы не должны верить ни одному слову, которое говорит официальный Минск. Потому что он не отвечает за то, что говорит. Лукашенко уже давно не принимает серьезных политических решений. Если Путин решит, что надо атаковать Украину с территории Беларуси, то Лукашенко об этом узнает из сообщений, газет или журналов или из СМИ в целом. То есть, его никто спрашивать не будет, поэтому его заявления ничего не значат», - подчеркнул Огрызко.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает нового наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским диктатором прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

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