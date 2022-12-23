Путин все-таки умирает? 28 Стив Стразерс

23.12.2022, 10:28

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Кто заменит российского правителя.

Не так давно The New York Times сообщила, что Владимир Путин упал с лестницы и при этом непроизвольно испражнился.

Свидетели также утверждали, что у Путина сильно дрожали ноги после аварии. Некоторые источники, близкие к нему, говорят, что он «тяжело болен», что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию. Однако если это был единичный случай и большую часть времени он может самостоятельно передвигаться с минимальной помощью или вообще без нее, то скорая смерть не является неизбежной.

Но если слухи о скорой кончине Путина верны, то что его смерть будет означать для развития войны против Украины? Трудно определить реальное состояние Путина, поскольку Кремль намеренно держит его на расстоянии от других ради его здоровья и для того, чтобы другие не могли получить какую-либо четкую информацию.

Два человека являются потенциальными преемниками Путина, если он умрет. А именно, Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Есть мнение, что Медведев скорее пассивно примет эту должность, чем активно ее захватит. Никакой реальной власти у него никогда не было, поскольку несколько лет назад его понизили в должности с поста премьер-министра до заместителя главы Совета безопасности России.

Он склонен подчиняться Путину и избегает более независимой политики. Однако он также сделал немало «ястребиных» заявлений о войне в Украине и даже пригрозил, что Россия применит ядерное оружие, если страны НАТО не остановятся и не прекратят свои усилия по оказанию помощи Украине или не отступят из районов, близких к границам России. Трудно сказать, было ли его бряцание оружием просто публичной поддержкой Путина или это была его искренняя независимая позиция. Если эти слова были искренними, то он мог бы продолжить войну, если бы верил, что Кремль и российское общественное мнение поддержат его.

Сергей Иванов тоже дружит с Путиным, но не так близко. Он был одним из коллег Путина в КГБ и служил вместе с ним в структуре ФСБ после распада Советского Союза в 1990 году. В 2001 году он занимал пост министра обороны России.

Во время своего пребывания на посту министра он приложил усилия, чтобы сделать российские вооруженные силы более профессиональными, и, следуя примеру Путина, попытался сделать их менее публичными. Его политическая ориентация более умеренная и либеральная. Однако, как и Медведев, он так же, по-ястребиному относится к войне. Неясно, изменится ли его мнение, если Путин перестанет быть президентом. Хотя он пользуется политической поддержкой населения, он находится на периферии политики и в настоящее время не входит в ближайшее окружение Путина, поэтому его способность занять высший пост в России сомнительна.

Некоторые аналитики полагают, что после ухода Путина в России возникнет вакуум власти. Они правы, учитывая явную пассивность Медведева и кажущееся отсутствие интереса Иванова к тому, чтобы стать президентом. Следовательно, пустоту, которую Путин оставит после себя, попытается заполнить множество неизвестных лиц, если ни Медведев, ни Иванов не возьмутся за дело.

В России не так много общественной оппозиции войне против Украины или какой-либо широкой ее поддержки, поэтому эти образования могут и не делиться на про- или антивоенные фракции, чтобы заручиться поддержкой населения для своих целей. Соответственно, они могут не прибегать к насилию для обеспечения власти.

Однако некоторые российские генералы-путинисты могут попытаться захватить власть и продолжить войну хотя бы по той причине, чтобы попытаться удержать стратегически важную военно-морскую базу в Севастополе на Крымском полуострове. Это была бы беспрецедентная акция, поскольку российские вооруженные силы, даже в бывшем Советском Союзе, всегда находились под жестким гражданским контролем.

Другая возможность состоит в том, что российская общественность может начать более активно поддерживать войну, чтобы помочь этническим русским в Крыму, на Донбассе и в Луганской области Украины создать «независимые пророссийские республики».

Одной из целей Путина при вторжении в Украину было использование ее в качестве трамплина для осуществления своей мечты о возрождении бывшего Советского Союза. Таким образом, главный вопрос заключается не в том, кто заменит Владимира Путина, а в том, пойдет ли его преемник по тому же пути или просто положит конец войне. Будущее Украины во многом зависит от того, что произойдет дальше.

Стив Стразерс, «Новое время»

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