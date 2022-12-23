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В России нашли тайное захоронение с полусотней зеков-«вагнеровцев»

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  • 23.12.2022, 10:41
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В России нашли тайное захоронение с полусотней зеков-«вагнеровцев»

Среди них — разбойники и убийцы собственных матерей.

В США объявили в розыск создателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, а тем временем на одном из кладбищ российской Кубани, у станицы Бакинской обнаружили целую аллею, где сейчас похоронены 50 погибших в Украине завербованных заключенных.

Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

На кладбище расположены могилы тех, кто написал в своем заявлении-«завещании», что в случае гибели хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнера» в Горячем Ключе.

«Поскольку у самой часовни места для захоронения нет, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок возле станицы Бакинская», – подтвердил основатель ЧВК Евгений Пригожин, что кладбище принадлежит его структурам.

Некоторые могилы удалось идентифицировать и, как оказалось, в них погребены убийцы со всей России.

Среди них Александр Дитятев, приговоренный к 23 годам заключения за убийство своего знакомого и попытку убить свидетеля, Вячеслав Кочас, отбывавший наказание за разбой, убийство с особой жестокостью, Василий Свищев, до смерти избивший родную мать, Иван Тамилин, утюгом убивший своего брата и многие другие.

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