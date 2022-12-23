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Белорусскую гимнастку назвали тренером года в Германии

  • 23.12.2022, 10:39
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Белорусскую гимнастку назвали тренером года в Германии

Юлия Раскина завоевала серебряную медаль на летней Олимпиаде-2000.

Конфедерация олимпийского спорта Германии назвала белорусскую гимнастку Юлию Раскину лучшим тренером 2022 года. Для Беларуси она завоевала серебряную медаль на летней Олимпиаде-2000, стала многократным призером чемпионатов мира и Европы.

Юлия Раскина тренирует сборную Германии по художественной гимнастике — именно она обеспечила «историческое развитие художественной гимнастики в Германии», рассказали в немецкой спортивной конфедерации.

В частности, на чемпионате мира в сентябре прошлого года в Софии немецкая команда завоевала в общей сложности пять медалей, в том числе одну золотую, — это самый большой успех более чем за 30 лет.

Кроме Юлии Раскиной, тренером года в Германии стал национальный тренер немецкой сборной по бобслею Рене Шпис.

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