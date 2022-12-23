Белорусскую гимнастку назвали тренером года в Германии
- 23.12.2022, 10:39
- 1,940
Юлия Раскина завоевала серебряную медаль на летней Олимпиаде-2000.
Конфедерация олимпийского спорта Германии назвала белорусскую гимнастку Юлию Раскину лучшим тренером 2022 года. Для Беларуси она завоевала серебряную медаль на летней Олимпиаде-2000, стала многократным призером чемпионатов мира и Европы.
Юлия Раскина тренирует сборную Германии по художественной гимнастике — именно она обеспечила «историческое развитие художественной гимнастики в Германии», рассказали в немецкой спортивной конфедерации.
В частности, на чемпионате мира в сентябре прошлого года в Софии немецкая команда завоевала в общей сложности пять медалей, в том числе одну золотую, — это самый большой успех более чем за 30 лет.
Кроме Юлии Раскиной, тренером года в Германии стал национальный тренер немецкой сборной по бобслею Рене Шпис.