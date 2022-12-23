На сколько за год подорожал новогодний стол в Беларуси?4
- 23.12.2022, 10:43
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Результат сравнения цен на продукты шокирует.
Intex-press.by сравнил цены на традиционные продукты для праздничного стола в декабре 2022 года с декабрем 2021 года в одном и том же магазине Барановичей.
По традиции журналисты взяли прошлогодние чеки из одного барановичского магазина и сравнили цифры в них с актуальными ценниками в том же торговом объекте, выбрав продукты, которые, как правило, есть на новогоднем столе у каждого белоруса: фрукты, овощи, мясная нарезка и свежее мясо, сыр, алкоголь (см. таблицу).
Итак, начнем с «новогодних» фруктов. В праздничную корзину их попало несколько видов: мандарины, хурма, бананы. И все они очень сильно подорожали. Больше всего выросли цены на мандарины – в 2 раза в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го. Бананы за это время подорожали примерно наполовину, хурма – на 40%.
Заметно прибавили в цене и свежие овощи. Помидоры за год подорожали на 66%, огурцы – на 48%. Единственным подешевевшим овощем в нашей корзине оказалась картошка, ее цена по сравнению с прошлым годом снизилась почти наполовину.
Даже на алкоголь, который последние годы если и дорожал, то не так заметно, как продукты питания, цены значительно выросли. Обычное белорусское шампанское за год подорожало на 60%!
Меньше всего выросли цены на куриные яйца и сырокопченую колбасу – на 4% в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го.
Всего же новогодний стол с учетом всех подорожаний и снижения цен по некоторым позициям за год прибавил 27% к общей стоимости.
Официальной статистики по инфляции за декабрь пока нет, но, согласно последним данным Белстата за ноябрь, цены на продукты и алкоголь в нашей стране за год выросли в среднем на 17%.
Как изменились цены на одни и те же товары в одном и том же магазине Барановичей за год