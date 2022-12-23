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СМИ: Патрушев предоставил Путину доклад о распаде РФ

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  • 23.12.2022, 10:50
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СМИ: Патрушев предоставил Путину доклад о распаде РФ

Первый на выход — Татарстан.

Вчера, 22 декабря, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предоставил президенту страны аналитический доклад о скором распаде России. Первый на выход - Татарстан. Элита Татарстана уверена, что главная цель президента РФ - «уничтожить, раздавить и растоптать» субъективность, сообщает dialog.ua.

Со слов Патрушева, как только руководство региона предложит жителям Татарстана поддержать идею выхода из состава России, те с радостью это сделают, пишет Telegram-канал «Донбасс Оперативный».

Более того, в докладе Совбеза сказано, что силовики также перейдут на сторону населения региона и начнут раздавать им оружие. Следующие на выход - Башкоростан и Чечня.

Аналитики из Совбеза РФ считают, что чеченские подразделения не просто так принимают участие в войне против Украины. Они получат реальный боевой опыт, а также изучают тактику ведения войны российскими подразделениями.

В будущем этот опыт и знания они используют против ВС РФ, если они захотят силой оставить Чечню в составе России. Эксперты заявляют, что такой сценарий возможен, но только в случае глубокого политического кризиса в самой России.

Источник сообщает, что Путин просто изучил доклад, но не стал его обсуждать с Патрушевым. Сейчас Путина больше всего волнует новый ракетный удар по Украине.

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