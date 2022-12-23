закрыть
23 декабря 2022, пятница, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали гонщика белой «Лады» из Пермского края

2
  • 23.12.2022, 11:02
  • 2,220
В Украине ликвидировали гонщика белой «Лады» из Пермского края

Пулеметчик был из «частично мобилизованных».

В Украине ликвидирован 44-летний российский пулеметчик Николай Рудаков из «частично мобилизованных». Еще со школы Рудаков занялся автоделом, был участником и призером нескольких соревнований.

Как пишет сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Рудаков проходил срочную службу с 1996 по 1988 годы в подразделении военной разведки.

Судя по всему, «пулеметчик» был из «частично мобилизованных». Уже 13 ноября ВСУ его «зажмурили».

В сети Рудаков публиковал фото результатов соревнований, на которых он вместе с другими гонщиками позирует с наградами на фоне белой «Лады». Именно эта марка машин – очень популярная покупка у родственников ликвидированных россиян, получивших компенсации от государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов
Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный