В Украине ликвидировали гонщика белой «Лады» из Пермского края 2 23.12.2022, 11:02

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Пулеметчик был из «частично мобилизованных».

В Украине ликвидирован 44-летний российский пулеметчик Николай Рудаков из «частично мобилизованных». Еще со школы Рудаков занялся автоделом, был участником и призером нескольких соревнований.

Как пишет сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Рудаков проходил срочную службу с 1996 по 1988 годы в подразделении военной разведки.

Судя по всему, «пулеметчик» был из «частично мобилизованных». Уже 13 ноября ВСУ его «зажмурили».

В сети Рудаков публиковал фото результатов соревнований, на которых он вместе с другими гонщиками позирует с наградами на фоне белой «Лады». Именно эта марка машин – очень популярная покупка у родственников ликвидированных россиян, получивших компенсации от государства.

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