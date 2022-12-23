Как белорусы нашли жилье в Польше: удивительные истории 23.12.2022, 11:14

Одна из семей выиграли кастинг с ребенком и двумя собаками.

Белорусы рассказывают как искали жилье в Польше удаленно, нашли квартиру в Варшаве за пару дней, выиграли кастинг с ребенком и двумя собаками и получили помощь от арендодателя, который им отказал. Для многих переезжающих в Польшу, поиск жилья становится самым тревожным вопросом. Но несмотря на большой спрос, кастинги и цены даже тут есть место доброте и человечности. MOST собрал истории белорусов, которые сняли жилье неожиданным, а иногда удивительным образом.

По данным отчета финансового портала Expander.pl арендные ставки на жилье в Польше с января до ноября 2022 года выросли в среднем на 23%. Лидеры роста в этом списке: Краков, Варшава и Вроцлав.

Пришли на просмотр с ребенком и двумя собаками и заселились

Ольга вместе с маленьким ребёнком и двумя большими собаками сняла квартиру в Белостоке. По её словам, такой компанией снять жильё было изначально сложно, и дело не только в Польше. У семьи Ольги к тому же было ограничение по сумме, на которую они могут рассчитывать, снимая квартиру.

— Многие хозяева отказывали, услышав про наличие животных — про их количество и породу разговор даже не доходил.

Ольга рассказывает, что постоянно мониторили объявления. Однажды позвонили по одному из них — то объявление провисело на сайте всего 10 минут. Однако смогли договориться на просмотр квартиры.

— Когда пришли увидели, что там еще девять кандидатов. Мы были первые и пришли сразу всей бандой, чтобы ничего не скрывать. Нам позвонили через какое-то время и сказали, что мы понравились больше всех.

По словам Ольги, её семье повезло с арендодателем: «Он честный, без предрассудков и очень прямолинейный. Переводил вместе с нами каждую строчку договора, лично ходил разбираться с оформлением «песеля» и «мельдунка», отдал детскую кроватку для ребёнка из своих вещей».

Нашли квартиру с помощью хозяйки, которая отказала им в аренде

Сергей вместе со своей девушкой сняли квартиру в Кракове. Парень делится, что квартиру искать было тяжело: жильё снимали другие люди, а он с девушкой не успевал доехать даже до просмотра или когда они ждали очереди на просмотр.

— На очередном просмотре одной из квартир, куда я поехал, хозяйки на месте не было, она выбирала будущих арендаторов по описанию. Ответ должны были дать вечером того же дня. И вот мне пришло сообщение от хозяйки, что из всех претендентов ей понравился я и еще одна семья. У семьи были тяжёлые обстоятельства, поэтому в свою квартиру хозяйка заселит эту семью, а нам подыщет что-то среди своих знакомых, потому что по-человечески прониклась нашей историй.

Сергей вместе с девушкой был вынужден уехать из Беларуси из-за политических репрессий. Хозяйка квартиры, по словам Сергея, по-человечески прониклась историей пары. Спустя некоторое время женщина нашла для белoрусов квартиру на съём у своей подруги.

— Сейчас мы тут живем. Получается, квартиру нам нашел человек, который отказал нам в квартире.

Нашли удаленно, заселили собаку, с хозяйкой не виделись

Ольга из Вроцлава снимала квартиру с пятью знакомыми во Вроцлаве.

— Нашли квартиру на пятерых во Вроцлаве онлайн, находясь в Украине. Хотя все говорили нам, что это невозможно. Потом к нам добавилась ещё и огромная немецкая овчарка, и хозяйка разрешила её тоже заселить.

По словам Ольги, вживую с хозяйкой они ни разу не виделись: до переезда всё общение было через сайт OLX, а после через мессенджеры.

Позвонили по объявлению без фотографий и сняли квартиру в центре

Анна вместе с мужем снимала комнату в Белостоке, а после рождения ребёнка они начали искать квартиру.

— Искали долго и упорно. Звонили по объявлениям на OLX, otodom, из групп на Facebook — я говорю по-польски без акцента. И вот однажды мы видим объявление без фотографий о сдаче квартиры в центре. Оказалось, квартиру сдаёт бабушка, которая «не умею я эти ваши фотографии загружать и денег мне много не надо».

Квартира оказалась двухкомнатной с отдельной кухней на 45 квадратных метров. Анна отмечает, что квартира не современная по ремонту, «но и не бабушкинская».

Рассылали сообщения на английском и нашли квартиру за три дня в Варшаве

Александр снял квартиру в Варшаве.

— Проще всего с поисками айтишникам. Я и мой брат писали в директ по-английски на сайте olx.pl. На удивление, поляки отзываются, приглашают на просмотры и неплохо говорят по-английски.

Этим летом Александр нашёл таким способом жильё за две недели. Просмотры квартиры были каждые два, три дня. Брат Александра искал жильё на съём осенью, переживая, что «квартиру в этой Польше не снять». А в результате нашёл быстрее, чем Александр — всего за три дня.

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