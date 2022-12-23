В Гомеле практически перестали ходить автобусы

В Гомеле практически перестали ходить автобусы1
- 23.12.2022, 11:21
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Власти назвали три «причины».
Жители Гомеля начали жаловаться, что городские автобусы или опаздывают, или вообще не приезжают. В «Гомельоблавтотрансе» назвали три причины, из-за которых возникают проблемы с общественным транспортом.
Заместитель гендиректора предприятия Олег Цилько рассказал изданию «Гомельская праўда», что одной из причин является ухудшение погодных условий, а именно выпадение снега. При этом заявил, что сейчас «ситуация улучшается».
Во-вторых, по словам Цилько, заболела часть водителей, их сильно не хватает.
Кроме того, заместитель гендиректора сообщил, что автобусы начали ломаться: «Нужно время на его замену и буксировку — так и возникают дыры в работе городского транспорта».
«У нас непростой период, но мы стараемся оперативно решать все вопросы», — резюмировал Цилько и посоветовал гомельчанам приходить на остановку заранее.