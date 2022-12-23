Не похожи на обычных зеков: под Бахмутом ликвидировали группу хорошо экипированных «вагнеровцев» 2 23.12.2022, 11:26

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Видео из окопа после боя.

На Бахмутском направлении бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали группу «вагнеровцев». Захватчикам удалось захватить украинскую позицию, она же стала для них могилой.

Видео из окопа после боя опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Он обратил внимание на то, что захватчики не похожи на привычных для ЧВК «Вагнера» заключенных, они хорошо снаряжены, у части – трофейные украинские предметы снаряжения.

«8 наемников Вагнера захватили украинскую позицию под Бахмутом, но были уничтожены на ней огнем 28-й механизированной бригады ВСУ. Несколько российских наемников на видео имеют отдельные трофейные украинские предметы снаряжения. Уничтоженная группа не похожа на обычных зеков, хорошо экипирована и имеет трофеи. Но больше пользоваться этими трофеями вагнеровцы не смогут», - отметил Бутусов.

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