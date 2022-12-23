Где белорусы могут посмотреть онлайн-трансляцию Мессы на Рождество? 23.12.2022, 11:32

Прямые трансляции будут доступны из минских костелов и Национального санктуария в Будславе.

Красный костел в Минске остается закрытым и поэтому трансляция святой Мессы отсюда прекращена, но можно присоединяться онлайн к молитве в других костелах. Katolik.life напоминает, что посещение святой Мессы в Рождество, 25 декабря, является обязательным для католиков.

Однако из-за отсутствия такой возможности или вследствие болезни верующие приглашаются к участию в празднике через интернет, радио или телевидение.

Ниже приведены ссылки на трансляции из минских костелов Имени Пресвятой Девы Марии (8.15, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 и 20.00) и Святого Иоанна Евангелиста, а также – из Национального санктуария в Будславе (24 декабря – 22.00, 25 декабря – 12.00).

Гостелевидение покажет прямую трансляцию вигилийной святой Мессы на Рождество Христово на канале «Беларусь 1» 24 декабря в 21.45, а затем – святой Мессы из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.

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