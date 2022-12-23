У Путина остался последний шанс 1 23.12.2022, 11:38

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ВСУ устроили его армии конвейер смерти.

Президент страны-террориста России Владимир Путин не изменил своих планов относительно Украины. Сейчас ему крайне нужна пауза, чтобы восстановить силы. К концу января он рассчитывает собрать 150-тысячное войско из мобилизованных, но это не решит проблему российских ВС. Армия Украины устроила оккупантам «конвейер смерти» и не собирается останавливаться.

Перенесение войны на территорию России может стать поводом для применения Кремлем ядерного оружия, но союзники Украины намерены идти другим путем – способствовать тому, чтобы РФ полностью потеряла свой военный потенциал. Чтобы Путин остался без армии. Сегодня у него остался последний шанс вернуть веру в себя рядовых россиян – захватить любой украинский город, хорошо известный в РФ. Но ВСУ такого шанса ему не дают. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Украина получит крылатые ракеты Storm Shadow дальностью 560 километров. Если действительно мы получим такое и другое дальнобойное вооружение, можно ли будет сказать, что это поставит точку в войне?

– Нет, это не поставит точку. Но это будет первый шаг к приобретению Украиной паритетного вооружения. Это то, о чем говорил главком Залужный в своей статье еще в сентябре.

Точку в этой войне поставит только разгром российской армии. Других вариантов на сегодняшний день нет. Переговорный процесс практически невозможен, потому что Путин не хочет менять свою позицию.

– Вы сказали: «разгром армии». Украине уже столько месяцев подряд дают вооружение, оказывают другую помощь, и тем не менее пока не идет речь о полном разгроме армии России. В чем главный признак такого разгрома?

– Главный признак разгрома российской армии – когда они побегут. Когда они снимутся с позиций и начнут отступать, как это было в Херсоне, как это было в Харьковской и Киевской областях. Тогда мы спокойно выходим на границы 1991 года.

А дальше может быть вариант Израиля или Кипра до вмешательства войск ООН. Но в любом случае для россиян это будет катастрофическое поражение.

– Действительно, они ведь и так уже бежали. Так в чем же дело?

– Да, но под их контролем еще четыре области Украины, около 17% территории. А вот когда мы будем говорить о восстановлении территориальной целостности страны, тогда цель «спецоперации» не будет достигнута.

– Вы вспомнили о генерале Залужном. В последний раз, когда он говорил с американским генералом Милли, они сошлись на мысли, что с Россией необходимо воевать до самого конца. Как думаете, что они имели в виду? В частности, мог ли рассматриваться вариант перехода украинской армией границы РФ?

– Я не думаю, что нам есть смысл переходить границу России. Тогда у России, согласно ее военной доктрине, будут развязаны руки в плане применения ядерного вооружения. Это с одной стороны.

С другой стороны, я думаю, США ведут такую политику, чтобы мы выкинули из России весь военный потенциал. Как в «Сказке о рыбаке и рыбке». Чтобы Путин остался у разбитого корыта, без войска. Чтобы он уже не мог объявить новую волну мобилизации, не мог снять танки Т-55 или Т-34 с хранения. Вот это и будет полный разгром. И он должен быть примерно на границах 1991 года.

– Генерал Залужный также заявил, что сейчас агрессору крайне нужна пауза, чтобы восстановить резервы и иметь возможность наступать. Залужный не исключил, что целью врага снова может быть Киев. Как вы оцениваете такие прогнозы?

– Это реалистичный прогноз, но, как всегда, он имеет свое «если». Залужный дал это понять четко и ясно: если Россия сможет сформировать 200-тысячную группировку, то да, они попробуют реализовать свои планы.

Потому что Путин свои планы не поменял. Он не поменял свою позицию. И теперь понятно, почему он все время говорит, что все идет по плану. Он надеется на то, что к концу января или к концу февраля у него будет 200-тысячное войско и он сможет возобновить наступательные операции. На это он надеется. А как оно получится в жизни, это мы посмотрим.

Плюс наш главком говорит о том, что мы не будем сидеть сложа руки, даже на Новый год, чего хочет Путин. Ему нужна передышка, потому что на сегодняшний день российская экономика не в состоянии одновременно вести войну и формировать резервную армию. Они «однозадачны». Они могут выполнять какую-то одну задачу.

Поэтому им кровь из носу необходимо прекращение огня, чтобы выполнить вторую задачу. Мы на эти условия не идем. Поэтому Россия делает не так, как хочет, а так, как может.

Ну а как она может и как у нее в результате получается, мы все знаем.

– Британская разведка предположила, что в ближайшее время российская армия собирается вести позиционную войну, в соответствии с давно устаревшими принципами. Так, на временно занятых территориях оккупанты возводят оборонительные сооружения образца Второй мировой войны. По вашему мнению, что будет делать Путин в течение этой зимы?

– У него остался последний шанс подбодрить свой народ и свою армию – попытка взять какой-то населенный пункт, который у всех на устах. Почему они так бьются на Донецком направлении? Это ситуация, в которой они сами себя загнали в угол – либо победа, либо смерть. Пока получается второе. И мы этому способствуем.

А в остальном российская армия, кроме Донецкого направления, полностью перешла в стратегическую оборону. Ни о каком наступлении они речи не ведут. Им дай бог хотя бы удержать те позиции, которые есть сегодня.

И даже те 150 тысяч мобилизованных – хотя, я сомневаюсь в этой цифре, Путину, видимо, генералитет докладывает не все – не решают проблему боеспособности армии. Они решают проблему укомплектованности частей. Но сталинский лозунг о переходе количества в качество не выполняется.

У него была мобилизована вся страна, и он мог бросать на немецкие пулеметы столько рот, пока пулемет не сдохнет. А здесь такого резерва у Путина нет.

Генштаб будет стараться вывести войска из-под удара. Посмотрите, что они делают на Запорожском направлении – отводят основные силы на дальность досягаемости нашей артиллерией. Кроме тех мест, где они не могут, например в городах. И мы их там постоянно накрываем. А раз мы накрыли, значит, надо привести новых и поставить в строй.

Получается, что мы организуем им конвейер смерти. А где тогда брать резерв, который надо учить? Прошло три месяца с момента мобилизации. Где это войско? Путин планирует собрать его в лучшем случае только к концу января. Вот в этом вся проблема для Российской Федерации и преимущество для нас.

Мы можем себе позволить не останавливаться, а они не могут себе позволить не останавливаться.

– Почему Путин отменил ежегодную пресс-конференцию?

– Потому что он стал гипотетической мишенью. Если беспилотник, который запустили добрые люди, смог долететь до Энгельса, то Москва попадает в эту зону. А где гарантия того, что Путин выйдет под елочку к пюпитру на Красной площади и туда не прилетит какой-нибудь «Сокол-300» или «Лелека»?

Он понял, что стал досягаемой целью на территории Москвы. Ему теперь надо на Валдай уезжать или еще дальше. Либо сидеть в бункере и не вылезать.

Сейчас прорабатывается вариант онлайн – и пресс-конференции, и обращения к российскому народу. Но для Путина, который верит в «скрепы», это будет крушением символизма. Он всегда выходил на фоне Спасской башни Кремля, на фоне здания Верховного Совета с флагом. А тут он будет стоять на фоне электронного экрана, который будет показывать бутафорскую картинку. То есть у него за спиной будет бутафорская Россия.

– Так они могут и бутафорскую Спасскую башню нарисовать, это не проблема.

– Могут. Но одно дело, когда он стоит на улице на морозе и читает эту речь, у него изо рта идет пар – это смысл «скреп» для России, и другое – когда он сидит в бункере за столом в памперсе и рассказывает россиянам: «мы встанем с колен и будем жить хорошо».

Люди все это замечают. Как бы ни было зомбировано общество, оно все видит. Политики попадаются на мелочах, которые видит общество и которые они сами не замечают.

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