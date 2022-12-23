Белорусские банки вводят изменения по кредитам на недвижимость 23.12.2022, 11:40

Среди них — «Белгазпромбанк» и «Приорбанк».

Некоторые белорусские банки вводят изменения по кредитам на недвижимость. Среди них — «Белгазпромбанк» и «Приорбанк», пишет zerkalo.io.

«Приорбанк» до конца 2023 года заморозил процентные ставки по кредитам на покупку или строительство недвижимости. Речь про займы, которые были оформлены после 28 февраля. В финучреждении уточняют, что клиентам не нужно предпринимать какие-либо действия, чтобы сохранить прежние ставки.

«Белгазпромбанк» с 22 декабря снизил ставки по всем новым кредитам по окончании льготного периода, который составляет полгода. Теперь с седьмого месяца она составляет 17,5% годовых (ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка).

«Также построить квартиру с привлечением кредита «Скоро новоселье» теперь можно не только в рамках долевого строительства, но и путем приобретения жилищных облигаций партнеров банка — компаний «Астодевелопмент», «Зелёная гавань» и «Астомакс», — сообщает банк.

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