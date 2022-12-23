Неизвестные подожгли военкомат в Саратовской области РФ 23.12.2022, 11:41

Кабинет дежурного сильно пострадал от огня.

В здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной возник пожар.

Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

«Поджечь спрашивали кабинет дежурного — там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, масла. Пожар удалось потушить до того, как оно перешло в другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня. Полиция ищет поджигателей», - говорится в сообщении.

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