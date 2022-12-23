Реально ли белорусам стильно одеться в секонд-хендах за $12? 23.12.2022, 11:43

Эксперимент.

С каждым годом популярность секонд-хендов в Барановичах, как и очереди возле них в день привоза товара, растет. Корреспондент intex-press.by на личном опыте решила узнать, можно ли в этих магазинах недорого приобрести какой-то комплект (решили ограничиться суммой в 30 рублей) и есть ли какие-то лайфхаки при посещении секондов:

- Покупать одежду в секонд-хендах я начала недавно. На эти магазины меня «подсадила» младшая сестра, которая обладает талантом найти из кучи «фу, как это вообще можно носить» действительно качественную, стильную, а иногда и брендовую вещь, в которую влюбишься с первого взгляда.

К тому же цены вокруг практически на все растут быстрее, чем моя зарплата, поэтому приобретать новые вещи в магазинах стало проблематично. Как по мне, цены на одежду в барановичских магазинах достаточно высокая: модно, но зачастую будешь выглядеть как все, потратив при этом немаленькую сумму. Что касается секонд-хендов, то, безусловно, в них можно одеться дешевле, чем в массмаркетах, но не прям за копейки.

Я решила на личном опыте проверить: реально ли купить себе б/ушную одежду (верх и низ) не дороже 30 рублей ($11,8).

Больше необходимость, чем осознанное потребление и экологичность

Лично я, честно признаюсь, при покупке вещей из секонда не думаю о каком-то тренде на осознанное потребление и экологичность. Для меня это больше необходимость и желание как можно чаще покупать себе «новые» вещи и хорошо одеваться. А секонд-хенд как раз и стал для меня идеальным местом для покупок с оптимальным соотношением цены, качества и уникальности.

К слову, в последние годы в Барановичах стало много секондов, ровно, как и желающих приобрести в них себе ту или иную вещь. И это я не говорю о том, что происходит в таких магазинах, если приехать к самому открытию на поступление товара. Никогда не будет такого, что у дверей вы там будете в гордом одиночестве. Даже если на улице +30 или -20 градусов, там всегда будет небольшая толпа людей.

Я заметила, что покупатели в секондах делятся на три вида: те, кто не может позволить купить себе ту или иную новую вещь в магазинах и пытается всеми возможными способами сэкономить (таких большая часть); те, кто ищет только брендовую и качественную одежду, чтобы подороже перепродать ее в интернете, и те, для кого приобретение одежды в секонде – хобби, стиль жизни, поиск чего-то эксклюзивного в свой гардероб.

Два главных правила: терпение и свободное время

Когда имеешь дело с секонд-хендом, то нужно запастись терпением. Оно необходимо не только для того, чтобы из вороха найти действительно что-то хорошее и недорогое, но и чтобы избежать конфликтов с другими покупателями. Толкнуть и не извиниться или чуть ли не из рук вырвать вешалку с понравившейся тебе вещью – для некоторых людей в секондах дело привычное.

В секонд нужно приходить рано утром, особенно если привоз. Тогда есть все шансы ухватить действительно хорошую и качественную вещь. Однако не стоит забывать, что в первые 10-20 минут после открытия (особенно когда поступление «нового» товара) в магазине могут быть толпы молодежи – «охотники» за люксом и брендами, которые любой ценой желают первыми выхватить лучшие вещи. Многие потом перепродают их в интернете с нехилой такой наценкой.

Поделюсь еще одним советом: на поход в секонд выделяйте гораздо больше времени, чем на посещение обычного магазина. Вся одежда висит или лежит кучей, поэтому, чтобы найти ту самую вещь, придется хорошенько порыться. К сожалению, всегда есть вероятность не найти ничего стоящего и потратить время зря. Но раз на раз не приходится, по себе знаю. Поэтому нужно не отчаиваться и приходить, смотреть.

Первый секонд – с фиксированной ценой

Первый секонд, куда я отправилась со своими 30 рублями, – сетевой с фиксированной ценой. Он расположен в центре города.

Открытие в 10.00. В этот день там была полная смена товара. Захожу в 10.01, а там уже несколько десятков человек, которые носятся по залу и «листают» вещи на вешалках. У кого-то в руках уже целая кипа вещей. И как они так быстро успевают себе что-то присмотреть? Может, это годы тренировок?

Потратив не меньше часа, я нашла несколько кофточек, юбки и джинсы, которые в совокупности обойдутся в 30 рублей.

Вписаться в эту сумму оказалось нелегко, так как цена в день смены товара «кусается». А скидки появляются только спустя пару дней.

Вещи, которые я хотела бы приобрести (верх и низ) стоили минимум 50 рублей, но никак не 30.

Конечно, можно было бы прийти в магазин спустя пару дней, но велика вероятность, что этих вещей уже не будет.

Выбирала не то, что понравилось, а что мало весит

В другом сетевом секонд-хенде, который я посетила, вещи продаются по весу: в день привоза товара килограмм одежды стоит 59,9 рубля, в последний день перед сменой товара – 9,9 рубля. В день моего посещения цена составляла 49,9 рубля за кило.

В этом магазине подобрать верх и низ на 30 рублей оказалось еще сложнее. Каждую вещь нужно было взвешивать и проводить расчеты, чтобы вписаться в запланированную сумму. Пришлось выбирать не то, что мне понравились, а в первую очередь то, что будет мало весить. Соответственно те же кофточки или джинсы были не теплые, а больше подходили бы для носки весной или осенью.

В итоге я пришла к выводу: если в кармане только 30 рублей на верх и низ, то про что-то модное, брендовое и утепленное (для зимы) можно забыть. Еще вариант: прийти в день максимальных скидок. Но останется ли там что-то понравившееся – вопрос.

Миссия выполнима, но в дни распродаж и скидок

Так реально ли стильно одеться на зимний сезон в секонде за 30 рублей? Вполне, если приходить в дни распродаж и скидок. Но тогда выбирать, вероятнее всего, вам будет не из чего, потому что какие-то интересные и модные вещи уже разберут.

Чтобы купить одежду на свой вкус, стоит приходить в первые дни после привоза товара и иметь в кармане не менее 50 рублей. Тогда вполне себе получится приобрести то, что понравилось: вязаную кофточку или свитшот, а также юбку или штаны, или джинсы.

Пусть одежда в секонд-хендах, на мой взгляд, зачастую не стоит тех денег, что значится на ценнике, особенно в дни привоза. Но секонд по-прежнему остается хорошим вариантом для тех, кто желает одеться стильно и дешево.

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