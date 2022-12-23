«Помню свои ощущения — это эйфория и восторг» 23.12.2022, 11:59

2,000

Как белорусы охотились за северным сиянием за полярным кругом.

Северное, или полярное сияние — это уникальное явление природы. Оно возникает в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и встречаются с молекулами воздуха. Образуется причудливое разноцветное свечение в небе. Свою историю «охоты» за уникальным явлением сайту kurjer.info рассказал Алексей Скрынников.

В начале декабря мы с женой побывали в самом крупном городе мира, который расположен за Северным полярным кругом. Это столица Арктики – Мурманск. Нам удалось увидеть главную достопримечательность, которая манит сюда туристов, — северное сияние.

Мне, как и многим, казалось, что увидеть северное сияние просто. Достаточно приехать в Заполярье. Оказалось, что это совсем не так. За сиянием происходит самая настоящая охота, и сам этот процесс весьма увлекателен.

Найти место, где видно сияние, очень сложно

Чтобы увидеть северное сияние, недостаточно выехать за город. Нужно знать, куда и в какое время. Без опыта и знания местности шанс на успех минимальный. Северное сияние обычно происходит на высоте 100–400 км, а это значит, что любые облака (их высота не превышает 10 км) скроют его от наблюдателя.

У приезжающих возникает сложность в поиске гида, который знает, где есть вероятность увидеть это необычное явление. Мы своего гида нашли по рекомендации, и не пришлось выбирать из десятков объявлений в интернете. Многое об охоте на северное сияние мы узнали именно от него. Он рассказал, что туры за сиянием бывают разные. Одни набирают целую группу в автобус, а другие работают индивидуально на легковом автомобиле.

Автобусные группы выезжают за город на обзорную площадку, и туристы находятся там в ожидании сияния определённое время, примерно до 00.00 – 01.00.

Индивидуальные группы более манёвренны, перемещаются из одного места в другое. Если внезапно застали сияние в дороге, то на автомобиле остановиться проще, чем на автобусе, хоть и тем, и другим правила запрещают останавливаться у обочины. Работают группы до самого утра, пока остаётся шанс увидеть сияние.

Важный момент: турфирмы продают именно возможность увидеть северное сияние. Поэтому шанс, что вы его увидите, не равно 100 %. Некоторые ездят по несколько раз, есть и те, кому это так и не удалось. Обычно гиды приводят такой пример: оплачивая морскую прогулку с возможностью увидеть китов, можно не увидеть ни одного кита. То же самое и в случае с сиянием. Если оно так и не появилось, то могут вернуть часть денег (20-30%) или сделать скидку 50% на следующую охоту.

Интересный факт

Жители или гости Мурманска и Санкт-Петербурга видят одно и то же сияние. Но первые его видят практически над головой, а вторые — если за 1300 км есть ясное небо. Иногда северное сияние видно даже из Мурманска, но, чтобы его заметить, оно должно быть очень сильным. Из-за городского освещения это проблематично.

Подготовка к охоте на сияние

В поездку нужно взять тёплые вещи, зарядить телефоны, запастись горячим чаем. Температура воздуха за городом ниже. Нужно быть готовым к длительной поездке. Обычно на кроссоверах или внедорожниках.

Наш гид рассказал, что раньше ездили наугад. Сейчас, если нет благоприятного прогноза, поездки не проводят. Есть антенны, которые подключаются к метеоспутнику, и с него считывается информация. Также есть специальные программы, которые сложны для обычного пользователя, но информативны для гидов. Ещё есть открытые и закрытые чаты, где люди обмениваются текущей информацией.

Первая остановка — неудача

Около 21.00 мы выехали за город в сторону норвежской границы. Небо было затянуто облаками. Солнечная активность была хорошая, значит, сияние должно было быть.

Первая остановка в 50 км от Мурманска. Кажется, что всё небо затянуто облаками. Но через зеркальные фотоаппараты и смартфоны видно, что в небе есть просветы, ещё их называют «окна», и звёзды. Но «окна» заполнены белой дымкой или туманом, и сияния не видно. В 23.34 принимаем решение ехать дальше.

Около полуночи делаем вторую остановку в 69 км от Мурманска. Здесь есть просветы, показалась луна и звёзды. Идеальная погода для созерцания — это ясное небо и чтобы луна была закрыта облаком. Считается, что полная луна уменьшает эффект сияния.

Хронология событий

• В 00.42 на стоянку подъехали ещё три машины.

• В 00.53 принимается решение, что одна машина поедет дальше на разведку за 85 км.

• В 01.15 позвонил человек, уехавший на разведку, и сказал, что видит сияние. Наш гид командует: «По матрёшкам!». Мы торопимся, потому что сияние не стоит на месте, а появляется и исчезает. Может сиять 30 секунд или полчаса.

• В 01.30 в дороге из окна машины замечаем сияние! Да, это точно оно, его ни с чем не спутаешь! Останавливаемся у обочины, хоть и делать этого нельзя. Гид предупреждает, чтобы не выходили на дорогу. Счёт идёт на минуты. Выбирать место некогда, поэтому на фото попадают здания, столбы и деревья.

Чудо сияния

Помню свои ощущения — это эйфория и восторг! Полярное сияние — точно что-то необыкновенное и неповторимое, невозможно оторваться от этого зрелища! Словами сложно передать всю его красоту, лучше увидеть хотя бы раз.

Помощь друг другу — в крови

Пока мы ехали, наш гид много рассказывал о жизни на Севере, о том, что помощь друг другу на дороге у них в крови. И в этом мы убедились сами. Оказалось, что недалеко от нас застряла машина с иностранными туристами. При развороте микроавтобус попал задними колёсами в обочине и не мог выехать. Подсоединили трос и с первой попытки вытащили.

Путешествие – недешёвое удовольствие

В среднем цены на охоту за северным сиянием стоят от 100 до 200 бел. рублей.

Нам поездка обошлась в 178 бел. рублей. Можно найти и дешевле, но только автобусную группу.

Три мифа о северном сиянии

1 Северное сияние видно только зимой. Это не так. К времени года явление не имеет никакого отношения. Всё дело в продолжительности светового дня и ночи. Летом, когда на севере полярный день и постоянно светло, его просто не видно. Для наблюдения необходима темнота. На севере это период с сентября по конец марта.

2 Увидеть северное сияние можно только в морозную погоду. Если говорить о зависимости сияния от температуры воздуха, то её нет. В начале сентября шикарные всполохи на небе можно наблюдать даже при +15 градусов. Успех наблюдения зависит только от ясного неба, а зимой это бывает чаще в морозную погоду. Но брать мороз за отправную точку для выбора дат путешествия к сиянию не следует.

3 Сияние можно увидеть в любой ясный день. Шанс увидеть северное сияние «случайно» есть, но небольшой. Пик явления имеет месячную цикличность и выпадает на даты (как правило, не более 5-6 дней подряд), которые следует мониторить на специальных сайтах или в приложениях к смартфону. Если солнечная активность в определённый день находится на низком уровне, то даже переливающееся миллиардами блистающих звёзд небо не покажет того, ради чего мы едем на край земли!

Совет: Если у вас нет возможности поехать за полярный круг, вы можете попытаться «поймать» северное сияние с помощью онлайн-камер, расположенных по всему миру. Список камер и ссылки на них есть на сайте seetheaurora.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».