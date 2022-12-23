WSJ: Команда Зеленского представит план окончания войны в феврале

WSJ: Команда Зеленского представит план окончания войны в феврале2
- 23.12.2022, 12:05
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Он состоит из десяти пунктов.
Команда украинского президента Владимира Зеленского готовит мирный план по окончании войны. Его планируют представить ближе к годовщине войны — в феврале 2023-го.
Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что разговор Зеленского о формуле мира во время визита в Вашингтон состоялся после недавнего обсуждения Киевом мирного плана, состоящего из десяти пунктов.
Команда украинского лидера конкретизирует план, пишет издание. По словам европейских и украинских дипломатов, его идеи представят в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля или близко к этой дате.
«Представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя. Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед», – говорится в материале.
В то же время, отмечается, что агрессор Россия хочет добиться преимуществ на поле боя, чтобы иметь более выгодные позиции на переговорах. Поэтому, говорится в материале, диктатор Владимир Путин полон решимости начать новое наступление между февралем и апрелем, а потому не будет заинтересован в переговорах пока «не попытается сделать новое нападение и не увидит, как это получится».
Издание отмечает, что пока «время каких-либо переговоров остается далеко неясным и, кажется, будет по меньшей мере через несколько месяцев».
Напомним, Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.