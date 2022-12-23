Путин внезапно отменил визит на крупнейший танковый завод РФ 12 23.12.2022, 12:12

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Фото: Getty Images

Перед визитом в городе и на предприятии ввели ряд запретов.

Президент России Владимир Путин внезапно отменил визит на крупнейший танковый завод государства «Уралвагонзавод». Это была бы первая поездка кремлевского диктатора на Урал с 2019 года. В городе перед его прибытием проводились репетиции кортежа, сообщает УНИАН.

Соответствующей информацией поделились порталы Е1 и TagilCity. Сообщается, что Путин должен был прилететь в Екатеринбург сегодня, 23 декабря. Он планировал провести правительственное совещание и пообщаться с работниками «Уралвагонзавода».

В городе готовились к приезду кремлевского диктатора и заранее доставили автомобильный кортеж — пять седанов Aurus, два из которых были лимузинами. Водители машин репетировали проезд Путина улицами Екатеринбурга, из-за чего возникали проблемы с движением. Сейчас транспортные средства находятся в аэропорту Кольцово и ждут обратной отправки в Москву.

Перед визитом Путина местные власти установили несколько запретов. Например, водителям общественного транспорта приказали не выпускать людей из автобусов, если рядом проезжает кортеж президента. Учебным машинам не разрешалось появляться на улицах Нижнего Тагила, а в Дзержинском районе, где находится «Уралвагонзавод», отменили все елки.

Запрет коснулся и сотрудников завода. Они не должны были перемещаться по цехам во время визита Путина. А еще над Нижним Тагилом установили бесполетную зону.

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