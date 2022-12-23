Под Токмаком взорвали штаб и казарму кадыровцев

Под Токмаком взорвали штаб и казарму кадыровцев1
- 23.12.2022, 12:17
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Оккупантов ликвидировали во сне.
ВСУ продолжают наносить меткие удары по логистике и военным объектам противника на оккупированных территориях. В частности, несколько таких точек «накрыли» на временно подконтрольных РФ территориях Запорожской области – под Пологами, Бильмаком и Токмаком.
О вероятно результативном попадании в районе Токмака информируют в Центре стратегических коммуникаций (СтратКоме) ВСУ со ссылкой на социальные сети.
По предварительной информации, это произошло 22 декабря около 22:50-23:40 вечера.
«Местные источники пишут, что во сне сгорело много кадыровцев, вместе со штабом оккупантов. Информация уточняется и дополнительно проверяется», – говорится в сообщении СтратКома.
В то же время, ветеран ВСУ, автор канала «Жмуринформбюро» Кирилл Недря назвал еще несколько локаций на Запорожье, где прицельным огнем украинской артиллерии были уничтожены военные объекты захватчиков.
В частности, «хлопок» в очередной раз произошел в районе Пологов. Под Бильмаком подтвердили поражение склада с боекомплектом врага. А в полях под Гуляйполем «накрыли» живую силу противника.