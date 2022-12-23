Где дешевле нарядиться к Рождеству и Новому году: сравнение цен в Беларуси и Европе 1 23.12.2022, 12:25

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Фото: TUT.BY

Стоимость отличается почти в два раза.

Наступило время, когда покупатели совершают набеги на магазины с одеждой — ищут подходящий наряд для празднования Нового года и Рождества. И хотя некоторые бренды ушли из Беларуси, многие продолжают работать. «Зеркало» проверило, за сколько можно купить одну и ту же вещь в фирменном магазине у нас и в некоторых европейских странах. Если коротко: в Европе (и даже дорогой Скандинавии) многие вещи стоят дешевле.

Zara. Платье в Польше дешевле почти в два раза

Короткое атласное платье с длинным рукавом и декоративными рюшами продается в белорусском магазине Zara за 139 рублей.

Цены этой модели в Европе:

• в Норвегии 495 крон или 135,13 рубля (здесь и далее перевод в рубли по курсу НБ Беларуси на 22 декабря этого года);

• в Литве, Латвии, Германии — 39,95 евро или 114,19 рубля;

• в Чехии 799 крон или 94,31 рубля;

• в Польше 139 злотых или 85,16 рубля.

Фото: Zara.com

• Под платье можно купить туфли из сетчатой ткани с пайетками, на каблуке и с ремешком. В Беларуси они стоят 199 рублей.

Цены этой обуви в Европе:

• в Норвегии 599 крон или 163,53 рубля;

• в Чехии — 1299 крон или 153,34 рубля.;

• в Литве, Латвии, Германии 49,95 евро или 142,77 рубля;

• в Польше — 199 злотых или 121,92 рубля.

Фото: Zara.com

Мужчины могут купить рубашку классического кроя с длинными рукавами, которая представлена в четырех цветах — белый, морской синий, бутылочный зеленый и небесно-голубой. Ее цена в белорусском магазине — 109 рублей.

Сколько стоит эта рубашка в Европе:

• в Норвегии 359 крон или 98 рублей;

• в Литве, Латвии, Германии ее цена 25,95 евро или 74,17 рубля;

• в Чехии — 599 крон или 70,7 рубля;

• в Польше — 99,90 злотых или 61,2 рубля.

Фото: Zara.com

Базовая модель джинсов Slim Fit продается в Zara в шести цветах: от выцветшего синего до классического черного, их цена в Беларуси 119 рублей.

А вот цена этих джинсов в Европе:

• в Норвегии 399 крон или 108,93 рубля;

• в Литве, Латвии, Германии ее цена 25,95 евро или 74,17 рубля;

• в Чехии — 699 крон или 82,51 рубля;

• в Польше — 119 злотых или 72,91 рубля.

Фото: Zara.com

Mango. Цена ниже даже в Норвегии

Комбинезон из эластичной ткани с разрезом на спине в магазине Mango в Беларуси можно купить за 179,99 рубля.

Цена наряда в Европе:

• в Литве и Латвии — 45,99 евро или 131,45 рубля;

• Германии 39,99 евро (со скидкой 13%) или 114,3 рубля;

• в Норвегии эта модель стоит 399 крон (со скидкой 27%) или 108,93 рубля;

• в Польше — 139,99 злотых (со скидкой 18%) или 85,77 рубля;

• в Чехии — 599 крон (действует скидка 40%) или 70,70 рубля.

Фото: shop.mango.com

Под комбинезон подойдут босоножки с ремешками и стразами, в Беларуси они стоят 179,99 рубля.

А вот какие на них цены в Европе:

• в Норвегии 559 крон или 152,61 рубля;

• в Литве и Латвии, Германии — 45,99 евро или 131,45 рубля;

• в Чехии — 999 крон или 117,92 рубля;

• в Польше — 169,99 злотых или 104,15 рубля.

Фото: shop.mango.com

Для мужчин есть приталенная хлопковая рубашка синего цвета с принтом, у нас на родине она стоит 179,99 рубля.

Такие цены на нее в европейских странах:

• в Литве и Латвии — 49,99 евро или 142,89 рубля;

• в Норвегии 399 крон (действует скидка 33%) или 108,93 рубля;

• в Чехии — 799 крон (скидка 33%) или 94,31 рубля;

• Германии — 29,99 евро (скидка 40%) или 85,72 рубля;

• в Польше — 99,99 злотых (скидка 50%) или 61,26 рубля.

Фото: shop.mango.com

Облегающие брюки Super Slim в различных расцветах и узорах продаются в Беларуси за 239,99 рубля.

Цены на эту модель в Европе:

• в Литве и Латвии — 59,99 евро или 171,47 рубля;

• в Норвегии 559 крон (со скидкой 33%) или 152,61 рубля;

• в Чехии — 999 крон (скидка 38%) или 117,92 рубля;

• Германии — 39,99 евро (скидка 33%) или 114,30 рубля;

• в Польше — 149,99 злотых (скидка 40%) или 91,90 рубля.

Фото: shop.mango.com

Stradivarius. Полный образ дешевле всего в Польше

Этот испанский бренд выпускает товары для женщин, к Новому году здесь можно найти несколько подходящих нарядов. За образец мы взяли один look (в него входит платье, ожерелье и ботильоны) и посмотрели, сколько он будет стоить в разных странах.

Фото: stradivarius.com

В Беларуси такой наряд обойдется в 283,99 рубля. В его стоимость входит платье миди в бельевом стиле за 109 рублей, ботильоны из эластичной ткани на каблуке (подобные тем, что на фото) за 129 рублей и ожерелье из страз за 45,99 рубля (в набор входят два украшения).

В Норвегии Stradivarius нет, поэтому мы заглянули на витрину интернет-магазина в Дании, тоже одной из самых дорогих стран Европы. Выбранный нами наряд обойдется там в 657 крон или 252,42 рубля (платье 259 крон или 99,51 рубля, ботильоны 299 крон или 114,87 рубля, ожерелье 99 крон или 38,03 рубля).

В Германии этот образ стоит 78,97 евро или 225,72 рубля (платье 29,99 евро или 85,72 рубля, ботильоны 35,99 евро или 102,87 рубля, ожерелье 12,99 евро или 37,13 рубля).

В Литве и Латвии товар продается по одинаковой цене и его итоговая стоимость такая же, как и в Германии — 78,97 евро или 225,72 рубля, но разница в стоимости отдельных позиций (платье 25,99 евро или 74,28 рубля, ботильоны в Литве и Латвии 39,99 евро или 114,30 рубля, ожерелье 12,99 евро или 37,13 рубля).

За этот наряд, купленный в Чехии, покупатель отдаст 1797 крон или 212,12 рубля (платье 699 крон или 82,51 рубля, ботильоны 799 крон или 94,31 рубля, ожерелье 299 крон или 35,29 рубля).

В Польше покупки окажутся самыми дешевыми — 307,90 злотых или 188,65 рубля (платье 119 злотых или 72,91 рубля, ботильоны 139 злотых или 85,16 рубля, ожерелье 49,90 злотых или 30,57 рубля).

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