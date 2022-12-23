«Пришли русские, и все воруют, воруют, воруют»3
- 23.12.2022, 12:32
- 7,596
Российский пропагандист попытался взять интервью у жителей Мелитополя.
Российские захватчики не ожидали такой реакции жителей Мелитополя на свое присутствие.
Пророссийский блогер-пропагандист рассказал, что хотел взять интервью у жителя Мелитополя, но тот отказался говорить на камеру.
«Когда я его спросил, как живется сейчас и как жилось раньше, он сказал, что раньше жили хорошо, а сейчас – плохо. Пришли россияне и все воруют, воруют, воруют. Человек недоволен, что Мелитополь стал городом России. Всем не угодишь. У каждого свое мнение, но я думал, что услышу совсем другие слова», - приводит слова пропагандиста «Цензор.НЕТ».