«Пришли русские, и все воруют, воруют, воруют» 3 23.12.2022, 12:32

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Российский пропагандист попытался взять интервью у жителей Мелитополя.

Российские захватчики не ожидали такой реакции жителей Мелитополя на свое присутствие.

Пророссийский блогер-пропагандист рассказал, что хотел взять интервью у жителя Мелитополя, но тот отказался говорить на камеру.

«Когда я его спросил, как живется сейчас и как жилось раньше, он сказал, что раньше жили хорошо, а сейчас – плохо. Пришли россияне и все воруют, воруют, воруют. Человек недоволен, что Мелитополь стал городом России. Всем не угодишь. У каждого свое мнение, но я думал, что услышу совсем другие слова», - приводит слова пропагандиста «Цензор.НЕТ».

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