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Мэр Житомира: В случае нападения из Беларуси полк Калиновского будет отправлен на защиту границы

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  • 23.12.2022, 12:40
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Мэр Житомира: В случае нападения из Беларуси полк Калиновского будет отправлен на защиту границы

Чтобы потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко.

Белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского, который воюет в Украине в рядах ВСУ, в случае наступления из нашей страны будет переведен на защиту границы с Беларусью. Об этом в эфире украинского национального телемарафона заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Исходя из его слов, речь может идти об одной из западных областей Украины.

— Буквально несколько дней назад у меня была встреча с руководителем полка Калиновского — это действительно настоящие патриоты Беларуси. В случае интервенции со стороны Беларуси этот полк будет сниматься с востока и переходить именно на белорусскую границу, чтобы в первых рядах защищать Украину и потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко, — сообщил Сухомлин.

Мэр Житомира отметил, что пока не может сказать, какой именно участок границы будут защищать белорусские добровольцы. По его словам, представители полка уже налаживают связи с Ровенской, Волынской и Житомирской областями Украины.

Сейчас формирование находится на востоке Украины — в следующую среду бойцы полка получат из Житомира гуманитарную помощь, автомобили и квадрокоптеры.

Сухомлин рассказал, что сейчас граница Житомирской области с Беларусью надежно закрыта, и ситуация там «более-менее нормальная»: в частности, находятся подразделения ВСУ и теробороны, возведено множество фортификационных сооружений и бетонных ограждений.

О встречах с администрацией Ровенской и Волынской областей Украины калиновцы сообщили несколько недель назад. В частности, во время поездки на Волынь обсуждалась координация действий по защите региона в случае вторжения с территории Беларуси.

Кроме того, в октябре представители полка впервые встретились с депутатами Верховной рады из межфракционного объединения «Дэмакратычная Беларусь». Тогда украинские нардепы назвали полк легитимным представителем белорусского народа.

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