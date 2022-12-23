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Общежитие ОМОН Росгвардии в Москве охватил пожар

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  • 23.12.2022, 12:41
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Общежитие ОМОН Росгвардии в Москве охватил пожар

Горит комната хранения бронежилетов.

На северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание случилось на территории здания Главного управления Росгвардии по столице.

«В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов», — рассказали в МЧС РФ.

Из окна валит черный дым. Пожару присвоен ранг 1-бис.

Была проведена эвакуация людей из здания. Другие подробности уточняются.

Напомним, сегодня утром произошел пожар на территории воинской части в Восточном административном округе Москвы.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. 

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