Общежитие ОМОН Росгвардии в Москве охватил пожар

Общежитие ОМОН Росгвардии в Москве охватил пожар5
- 23.12.2022, 12:41
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Горит комната хранения бронежилетов.
На северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание случилось на территории здания Главного управления Росгвардии по столице.
«В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов», — рассказали в МЧС РФ.
Из окна валит черный дым. Пожару присвоен ранг 1-бис.
Была проведена эвакуация людей из здания. Другие подробности уточняются.
Напомним, сегодня утром произошел пожар на территории воинской части в Восточном административном округе Москвы.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.