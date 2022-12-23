Костусева перевели в колонию «Волчьи норы» 23.12.2022, 12:50

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

У политзаключенного обострились проблемы со здоровьем.

Политзаключенный, председатель Партии БНФ Григорий Костусев переведен для отбывания наказания в исправительную колонию №22 в Ивацевичах.

Об этом сообщил зять Костусева Дмитрий Антончик.

Это исправительное учреждение известно как «Волчьи норы» и славится жестким отношением к заключенным. На данный момент в ИК-22 находится много политзаключенных, в том числе соратник Костусева по Партии БНФ Владимир Малаховский и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич.

Костусев был задержан 12 апреля 2021 года в Шклове. Против него было возбуждено дело по статье 357 УК.

По этому делу, кроме Костусева, были осуждены Александр Федута, Юрий Зенкович, Денис Кравчук и Ольга Голубович.

Костусеву дали 10 лет колонии усиленного режима.

В заключении у него обострились проблемы со здоровьем, выявили онкологическое заболевание.

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