Зеленский внепланово обратился к украинцам 2 23.12.2022, 12:51

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Президент Украины вернулся в Киев после визита в США.

Президент Украины Владимир Зеленский внепланово записал видеообращение к украинцам. В нем он рассказал, что уже вернулся в Киев после поездки в Вашингтон.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Доброе утро всем! Желаю всем здоровья! Слышите, у нас уже работают телефоны (на видео слышен звук телефонов - ред.).. Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим», - сказал Зеленский.

Первая заграничная поездка Зеленского от 24 февраля

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения совершил заграничную поездку.

Так, 21 декабря он отправился в Вашингтон, где провел двустороннюю встречу с американским лидером Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

Уже на обратном пути Зеленский также посетил Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

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